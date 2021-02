Most wanted ng Northern Police District, huli na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Arestado na ang number one most wanted sa northern Metro Manila nitong Sabado.

Ayon kay Police Brig. Gen. Nelson Bondoc, direktor ng Northern Police District, nagtulungan ang iba't ibang units ng NPD para matunton ang number one suspek na si Benjamin Servano.

Sa bisa ng arrest warrant, nagkaroon ng manhunt operation ang District Special Operations Unit at Intelligence Unit at natagpuan ang suspek sa lungsod ng Caloocan.

Ang 42 anyos na suspek ay nakatira sa Dagat-Dagatan. May kasong siyang murder at tinaguriang most wanted ng NPD na nakakasakop sa Caloocan, Navotas, Malabon at Valenzuela.

Walang bail o piyansa ang kaso ng suspek.

Dinala muna si Servano sa ospital para sa physical examination bago ilagay sa NPD Custodial Facility habang naghihintay ng commitment order mula sa korte.