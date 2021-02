Menor de edad patay, 3 sugatan sa banggaan sa Zamboanga del Sur

Patay ang isang menor de edad habang 3 pa ang nasugatan sa banggaan ng motorsiklo at pampasaherong motorcab sa bayan ng Molave, Zamboanga del Sur, ayon sa mga awtoridad.

Kinilala ang nasawi bilang si Lara Keth Arnejo, 12, na nasangkot sa aksidente habang angkas ng motorsiklo noong Biyernes sa may National Highway sa Barangay Blancia.

Sugatan din sa insidente sina Jeper Bryll Pinongcos, 15, na siyang nagmamaneho ng motorsiklong sinasakyan din nina Arnejo at Paul Catampatan, 14.

Kritikal naman ang lagay ng 46 anyos na motorcab driver na si Alejandro Pintac Jr.

Sa imbestigasyon, nasa tamang lugar sana ang motorsiklo na sinasakyan ng mga menor de edad nang banggain ito ng motorcab na pilit nag-overtake sa isang sasakyan.

Dadalo sana ang 3 menor de edad sa birthday party ng kanilang kaibigan nang mangyari ang insidente.

"Hindi nagpaalam. ‘Yon ang hinanakit ng mga parents kasi nag-alis lang ‘yong mga batang ‘yon na 'di nagpaalam kasi magpunta daw ng birthday," sabi ng imbestigador na si Police Master Sgt. Mario Claro.

Aminado rin si Claro na karaniwang problema sa kanilang lugar ang pagmamaneho ng mga menor de edad, na madalas masangkot sa mga aksidente.

Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple serious physical injuries si Pintac.

-- Ulat ni Dynah Diestro

