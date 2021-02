Bike for Press Freedom, isinagawa

Nagkasa ng 'Bike for Press Freedom' ang ilang grupo ng mga mamamahayag sa Quezon City. Jekki Pascual, ABS-CBN News

MAYNILA - Nagkasa ng 'Bike for Press Freedom' ang ilang grupo ng mga mamamahayag sa Quezon City.

Sumali ang nasa higit isang dosenang journalists at press freedom advocates mula sa Intermidya, International Association of Women in Radio and Television-Philippines chapter, at National Union of Journalists of the Philippines.

Nagbisikleta sila mula University of the Philippines Diliman, papuntang ABS-CBN at sa Commission on Human Rights.

May mga karatula sila sa pagsuporta sa press freedom sa bansa at may panawagan sa agarang pagpapalaya sa mga hinuling mamahayag na sina Frenchie Mae Cumpio at Lady Ann Salem.

Si Cumpio ay mamamahayag sa Tacloban na nahuli dahil umano sa mga nakitang illegal firearms Pebrero noong isang taon.

Si Salem ay nahuli rin sa parehong kaso sa Maynila, pero na-dismiss na ng korte ang kaso. Ngunit, hanggang ngayon ay nakakulong pa rin siya.

Nanawagan ang mga bikers na agad na silang pakawalan.

Nagsagawa ng maikling programa sa harap ng ABS-CBN ang mga bikers kung saan tinutulan nila ang pag-archive sa franchise bill ng network.

