6 mangingisda na ilang araw nagpalutang-lutang sa dagat, nasagip sa Lubang Islands

Halos 2 araw nagpalutang-lutang sa dagat ng Occidental Mindoro ang 6 na mangingisda mula Bataan. Retrato mula sa Philippine Coast Guard-Zambales

Nasagip ng mga mangingisda ang 6 na kapuwa mangingisda mula Bataan na ilang araw nagpalutang-lutang sa dagat na sakop ng Occidental Mindoro, ayon sa Philippine Coast Guard (PCG).

Sa ulat ng PCG-Zambales, kinilala ang mga nasagip bilang sina Junrey Beroy, 20; Raymark Rebenito, 20; Marlon dela Cruz, 24; Glenn Gaga, 33 anyos; Gerald Gaga, 40 anyos; at Manuel Sueta, 43.

Ayon sa isa sa mga nasagip, Enero 27 nang pumalaot sila sa karagatan sakay ng bangkang FBCA Glaiza.

Dahil sa lakas ng alon, nabali ang 3 katig ng kanilang bangka, kaya tumagilid ito at pinasok ng tubig, hanggang sa tuluyang lumubog.

Halos 2 gabi at isang araw nagpalutang-lutang sa dagat ang mga mangingisda.

Sa tulong ng pinailaw na flare, nakita sila ng mga kapuwa mangingisda sa may Lubang Island.

Dinala ang mga mangingisda sa Subic, Zambales at nai-turn over sa mga taga-Coast Guard para mabigyan ng gamot at first aid, at matawagan ang kanilang mga pamilya.

Noong Biyernes, nakauwi na ang mga nasagip na mangingisda sa kani-kanilang mga pamilya sa Mariveles.

-- Ulat ni Gracie Rutao

FROM THE ARCHIVES:

Watch more in iWantTFC