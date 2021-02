50-70 milyon Pinoy target mabakunahan hanggang Disyembre: vaccine czar

Watch more in iWantTFC

Nasa 50 milyon hanggang 70 milyon Pilipino ang target na mabakaunahan hanggang Disyembre, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez.

"Sa best case scenario po, kung meron po tayong enough supply at naging successful ang negotiation natin, by December, kaya po natin 50 to 70 million," sabi ni Galvez sa panayam ng Teleradyo.

Ayon kay Galvez, target ng gobyerno na makapagbakuna ng 70 milyon hanggang 80 milyon Pinoy para makamit ang "herd immunity."

Aabot sa 10 milyon dose ng COVID-19 vaccine sa ilalim ng COVAX Facility ang inaasahang darating sa Pilipinas sa unang quarter ng taon o hanggang Marso, ani Galvez.

Kasama umano rito ang 117,000 dose ng Pfizer vaccine na inaasahang dadating sa ikatlong linggo ng Pebrero.

Tiniyak naman ni Galvez na aayusin din ang data integration sa pagitan ng mga local government unit at pribadong sektor para hindi madoble ang pagbibigay ng bakuna.

Samantala, tiniyak naman ng Department of Health (DOH) na walang bibilhing bakuna ang gobyerno na makakasama sa kalusugan ng publiko.

Ito ay sa harap ng patuloy na pagdadalawang-isip ng ilan hangga't hindi anila naipapaliwanag nang husto kung paano ginawa ang COVID-19 vaccine at ang epekto nito sa tao.

Magiging mabusisi rin ang DOH sa profiling at screening process ng lahat ng nakalistang tatanggap ng bakuna.

"Kailangan ma-assess muna sila and we will be able to say na they can receive the vaccine," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Ngayon Linggo, pumalo na sa 537,310 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News