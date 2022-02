MAYNILA — Tinatayang nasa kalahating milyong batang may edad 5 hanggang 11 ang nakarehistro na para sa pagpapabakuna kontra COVID-19 ayon sa gobyerno.

Sisimulan sa Lunes sa Metro Manila at mga karatig-probinsya ang pagbabakuna sa kanila ayon kay National Vaccination Operations Center (NVOC) co-lead Dr. Kezia Lorraine Rosario sa “Laging Handa” public briefing noong Sabado.

Marami sa mga nagparehistro ay gumamit ng ballpen at papel lang imbes na dumaan sa digital registration kaya hindi pa rin nakukuha ang lahat ng datos, dagdag ni Rosario.

“Basically kasi hindi lahat nagsa-submit ng registration kasi hindi siya nagiging mandatory, ngayon around 500,000 yung nakikita nating numbers at yung nagsusubmit pa lang sa atin is yung mga nasa urban areas kasi sila yung may capacity to do digital registration,” ani Rosario.

Nauna nang sinabi ng National Task Force Against COVID-19 noong Biyernes na may 167,000 bata nang nakarehistro online para sa rollout.

Batay sa panuntunan ng pamahalaan, hindi mandatory ang pagpaparehistro online para sa bakuna.

Pero nasa 1,000 bata lang ang inaasahang mababakunahan sa unang araw ng rollout sa Lunes, na gagawin sa 6 na pilot sites.

Ayon kay Rosario, titingnan sa launch ang pagtanggap ng mga bata at magulang sa mga bakuna.

Bukod sa 38 vaccination sites sa Metro Manila, may 5 site din sa Central Luzon, 3 sa Calabarzon at isa sa Cotabato City.

Dagdag ni Rosario, patuloy at maayos ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan para sa simula ng pagbabakuna.

Sumailalim sa dagdag na pagsasanay ang mga healthcare workers para sa paraan ng paghahanda ng dose at paraan ng pagbigay nito sa mga bata.

Pinili rin ang mga vaccination sites aniya batay sa kakayahan nilang matanggap hindi lang ang bilang ng mga batang darating kundi pati ng kanilang mga magulang.

"Ang alam natin, sa mga ginagawa ng ating health workers sa baba at through our health offices, sa city, municipal health offices, alam natin na handang-handa sila at nagbahay-bahay sila para ma-inform ang mga magulang sa vaccination campaign for the 5-11," aniya.

Muling tiniyak ng NVOC na ligtas at angkop ang formulation ng inaprubahang Pfizer vaccine para sa mga bata.

Nasa 0.2 mL ang dosage para sa mga 5-11 year olds kumpara sa 0.3 mL dosage na ginamit sa mga 12-17 age group.

Nagpaalala si Rosario sa mga magulang na kumuha ng tamang impormasyon sa mga health workers para magkaroon sila ng informed consent sa pagpayag na mabakunahan ang kanilang mga anak.

May 30 milyong dose ng bakuna ang binili ng Pilipinas para sa pediatric vaccination rollout.

Inaasahan na 1.5 milyon ang darating na ngayong linggo, kabilang na rito ang unang batch ng 780,000 doses na dumating noong Biyernes.