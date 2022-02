Ilang kalsada sa Maynila sarado dahil sa Bar Exams

MAYNILA — Tahimik mula sa nakasanayang mala-piyestang tagpo ang huling araw ngayong Linggo ng 2020/2021 Bar examinations.

Sa University of Santo Tomas, alas-4 pa lang ng madaling araw ay nagsimula nang dumating ang mga bar examinee.

Hindi gaya ng mga nakalipas na taon kung saan dagsa na ang mga tagasuporta ng examinees sa palibot ng unibersidad, malinis ngayon ang palibot ng examination area dahil pa rin sa restrictions dulot ng COVID-19 pandemic.

Sarado rin ang kalsada malapit sa tatlong unibersidad sa Maynila kung saan idinaraos ang exam.

University of Santo Tomas (UST)

• Westbound lane of España Blvd. from Lacson Ave. to P. Noval

Far Eastern University (FEU)

• Westbound lane of N. Reyes St. from España Blvd. to CM Recto Ave.

De La Salle University (DLSU)

• Southbound lane of Taft Ave. from Quirino Ave. to Estrada St.

Ipinagbabawal ng Metropolitan Manila Development Authority ang pag-park ng anumang sasakyan malamit sa examination venue.

Sa datos ng Supreme Court, 11,378 ang kumuha ng Bar exams ngayong taon sa 31 local testing sites sa buong bansa.

— Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News