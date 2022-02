DPWH nag-abiso sa road reblocking, repair ngayong weekend

MAYNILA - Inabisuhan ng Metropolitan Manila Development Authority ang mga motorista sa posibleng pagbigat ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA ngayong weekend dahil sa isinasagawang road reblocking at pagkukumpuni ng Department of Public Works and Highways.

Nagsimula ang reblocking at repair alas-11 ng gabi nitong Biyernes sa mga sumusunod na lugar:

NORTHBOUND:

EDSA -Quezon City mula Aurora Boulevard hanggang sa New York St. (ika-3 lane mula sa bangketa)

SOUTHBOUND:

EDSA Caloocan City bago mag-Benin St. (ika-4 lane mula sa bangketa)

Dahil pa rin sa ilang restriction sa pagbiyahe, wala pa namang pagsisikip ng trapiko sa mga lugar na apektado ng pagkukumpuni.

Gayunpaman, inabisuhan ng awtoridad ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasang maipit sa posibilidad ng matinding trapik.

Sinabi ng MMDA na matatapos ang reblocking at repair ng DPWH alas-5 ng umaga sa Lunes, Pebrero 7.

- Ulat ni Reiniel Pawid, ABS-CBN News