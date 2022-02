Watch more on iWantTFC

Sinabi ng Department of Justice na susundin nito ang batas at proseso sa posibleng extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy sa kabila ng pagiging malapit ng religious leader kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Wala pa ring natatanggap na extradition request ang DOJ mula sa Estados Unidos matapos ilabas sa “most wanted” ng Federal Bureau of Investigation si Quiboloy na nahaharap sa mga kaso gaya ng sex trafficking at cash smuggling.

Aminado si chief state counsel George Ortha II na hindi maiaalis ang alinlangan sa publiko sa paghawak ng DOJ sa kaso dahil sa pagiging malapit nina Quiboloy at Duterte pero tiniyak niyang hindi ito makakaapekto sa kanila kahit pa hayagang depensahan ng pangulo ang pastor.

"'Pag natanggap namin 'yong request, gagawin namin 'yong trabaho nang naaayon sa batas at sa proseso na ginagawa namin sa departamento, regardless kung sino 'yong personalidad na involved ... basta susundin lang natin kung ano iyong nasa batas at susundin iyong proseso," ani Ortha.

Dadaan pa ang extradition request sa diplomatikong ruta kasama ang embahada at Department of Foreign Affairs na pag-aaralan ang request bago ipasa sa DOJ.

Magsasagawa rin ang DOJ ng sariling pagsusuri sa merito ng petisyon saka ihahain sa korte.

"[The Philippine government] is bound by its treaty obligations but the sui generis extradition process goes through a prescribed administrative and judicial process. Compliance with the requisites of our extradition law and our bilateral treaty must be shown before a subject is actually extradited," saad ni justice secretary Menardo Guevarra.

Ayon kay Guevarra, kahit may extradition treaty ang Pilipinas sa Estados Unidos, kailangang tiyaking masusunod ng request ang hinihingi ng kasunduan at ng extradition law ng Pilipinas bago ma-extradite ang sinuman.

Sabi ng DOJ, may ilang extradition cases na pwedeng pakialaman ng executive department ng dalawang gobyerno pero extreme cases lang ito at dapat sapat ang dahilan na gawin ito.

Ayon naman sa mga abogado ni Quiboloy, hindi na kailangang mamagitan ni Duterte sa kaso.

Anila, handa silang harapin ang extradition case at sagutin sa korte ang mga kasong sinampa sa US ng mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ.

“We are not asking the president for any special favors. There is no need to. We have laws here and as long as those laws are faithfully complied within the matter of a petition for extradition should there be one, ‘yon na po ang aming tutuparin," ani Atty. Ferdinand Topacio, Manila legal counsel, Kingdom of Jesus Christ.

“There is a process, and if the court says that he has to be extradited, then we will follow what the law says. Sapagkat yan po ay nasa bibliya naman na yan … ‘yong mga may kapangyarihan sa mundo ay tinakda ng langit, kaya susundin mo ‘yan,” dagdag pa niya.

Tumanggi naman ang FBI sa Amerika na magbigay komento sa extradition proceedings laban kay Quiboloy o kung nagsimula na ito.

Mayroon na anilang arrest warrant kina Quiboloy at dalawa pang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ na itinuturing na pugante at patuloy ang imbestigasyon ng FBI.

Para kay Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas, dapat sumuko na lang ang pastor at tinawag siyang pa-victim at makapal ang mukha dahil sa pagkukumpara nito sa mga tauhan sa bibliya na dumaan sa kahirapan.

"Pa-victim itong si Pastor Quiboloy … for someone who is accused of molesting minors and trafficking victims to the US, Quiboloy must really be thick-faced to liken himself to biblical figures. sumuko na lang dapat siya,” ani Brosas.

"We again ask the DOJ to do whatever is necessary to facilitate the attainment of justice to all the victims of Pastor Quiboloy -- even if those measures would run counter to Duterte's wishes," dagdag pa niya.

Hiniling ng women’s group sa DOJ na gawin ang lahat ng kailangan katulad ng isang hold departure order para matiyak ang hustisya sa mga biktima umano ni quiboloy kahit kumontra ito sa kagustuhan ng pangulo.

Pero ayon sa DOJ, husgado lang ang makakapaglabas ng hold departure order pero maaari ring humiling ang Estados Unidos ng provisional arrest kay Quiboloy kahit wala pang extradition request.

"Hindi na dadaan 'yan sa formal processes, puwede na ideretso 'yon ng US DOJ … ang problema lang kasi sa provision arrest, once natanggap namin iyon at na-issue na 'yong warrant, kailangan ready na iyong us to file their request. Kasi within 60 days at hindi nila na-file 'yong extradition request, pakakawalan na 'yong tao," ani Ortha.

Dagdag ng DOJ, hindi masasabi kung gaano katagal ang proseso ng extradition pero posibleng umabot ng hanggang dekada.

Samantala, hindi pa rin nagbibigay ng komento ang Department of Foreign Affairs at ang Malacañang sa paglabas ng “most wanted” poster at posibleng extradition ni Quiboloy na spiritual adviser ng pangulo.