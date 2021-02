UP community idinaan sa concert ang pagdepensa sa academic freedom

Larawan mula kay Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

MAYNILA — Sa isang concert ngayong Sabado idinaan ng University of the Philippines (UP) community ang patuloy na pagdepensa nila sa kanilang unibersidad at academic freedom, at ipinanawagan na ibalik ang UP-Department of National Defense (DND) accord.

Patuloy na nananawagan ang komunidad dahil baka wala raw mangyari sa pag-uusap ng UP administration at DND para ibalik ang kasunduan. Nananawagan din silang ibasura ang Anti-Terror Law.

Ang naturang concert, na tinawag na “Himigsikan,” ay itinuturing din nilang pagtitipon ng mga sentimyento, kampanya at mga plano ng UP community. Nag-perform ang ilang UP alumni at students dito.

Ilang kilalang UP alumni ang nagbigay ng mga pahayag at saloobin tungkol sa mga kasalukuyang nangyayari gaya ni Sen. Kiko Pangilinan, screenwriter na si Ricky Lee, National Artist of the Philippines for Music Ryan Cayabyab, Dr. Jose Abueva, at maraming iba pa.

Ayon sa student regent ng unibersidad na si Renee Louise Co, itinatatag na nila ang Defend UP network na layuning ipakita kung gaano kalawak ang panawagang depensahan ang unibersidad.

Nitong mga nakaraang linggo rin daw kasi ay sunod-sunod ang banta at atake sa UP at sa mga mamamayang Pilipino.

Gusto din umano nilang patunayan na kahit online lang ang karamihan sa mga komunikasyon ngayon ay kaya pa rin nilang ipakita na ito ay may aksyon at magiging polisiya na panindigan ang UP-DND accord.

Suportado naman nila ang mga dayalogong isinasagawa ngayon, at anila gusto lang nila iyong para raw sa ikabubuti ng UP community.

Hindi naman daw welcome ang pagtutulak ng interes ng ilang government agencies na nanghaharass at inaatake ang mga miyembro ng kanilang komunidad.

Hinihiling din nila na irespeto ng pulis at military and boundaries ng UP community, ang mga prinsipyo nito at ang kalayaan nilang magpahayag ng malaya at kritikal.