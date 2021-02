Biyahe ng bus mula Batangas City papuntang Ortigas, Cubao balik na

BATANGAS CITY—Balik na sa Pebrero 15 ang biyahe ng mga bus mula Batangas City diretsong Maynila.

Ito'y matapos ang halos mag-iisang taong tigil-biyahe ng karamihan sa mga bus, dahil sa COVID-19 pandemic.

Kinumpirma ito sa ABS-CBN News ni Cecilia Mendoza, manager ng Batangas City Grand Terminal.

"Actually this morning lang tumawag sa'kin ang 2 company na they're going to start the trip from the terminal to Cubao and this is Jam, and the other one is Alps from Batangas City to Ortigas," ani Mendoza.

Magandang balita raw ito lalo at ang mayroon pa lamang na biyahe na galing at papuntang terminal ay sa PITX Terminal, Paranaque.

"Ang nangyayari kung marami kang dala, you have to transfer from Parañaque to another bus or another jeepney or taxi, going to your place Cubao, Makati kung saan man so nagda-dalawang sakay o tatlong sakay sila depende kung saan pupuntaha, so hassle 'yun," sabi ni Mendoza.

Mahigpit ang ipatutupad na health protocols, gaya ng pagsusuot ng facemask at faceshield. Mayroong scanner ang bawat bus at 50 porsyento lang ng kapasidad ang isasakay, para masunod ang physical distancing.

Hindi rin daw pwede ang pagkain sa loob ng bus at ire-require din sa mga pasahero ang travel pass.

"Nakikiusap kami na sundin lahat yan, para tayo po ay safe at may smooth na biyahe," ani Mendoza.

Nilinaw naman ni Mendoza na point to point ang biyahe ng mga bus ng Jam at Alps sa Ortigas at Cubao at ang iba ay sa PITX Terminal pa rin sa Paranaque.

Aasahan daw ang mas mataas na pamasahe kaysa sa nakasanayan.

Sabi ni Mendoza mula sa 500 hanggang 800 ang pumapasok at lumalabas na bus sa isang araw noon sa terminal, ngayon nasa 30 na lamang ito sa new normal.

