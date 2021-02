ALAMIN: Sino ang maaaring umutang sa 'enhanced pension loan' ng GSIS?

Tanggapan ng GSIS sa Pasay City. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Mas malaki na ang maaaring mautang ng mga pensioner ng Government Service Insurance System (GSIS) sa ilalim ng enhanced pension program na umarangkada nitong Pebrero.

Sa ilalim ng programa, aabutin nang hanggang P500,000 ang maaaring utangin ng lahat ng mga pensioner, ayon sa bise presidente ng tanggapan na si Nora Malubay.

"Ito pong enhanced pension loan, para po ito sa ating old-age pensioners o talaga nang tumatanggap ng pensiyon. Atin pong in-improve 'yung existing loan pension program natin. Paano natin in-improve? Mas malaki po ang kanilang loanable amount dito, maximum na P500,000,” ani Malubay sa isang public press briefing.

Watch more in iWantTFC

Para malaman kung magkano ang maaaring utangin, maaaring i-multiply ang basic monthly pension sa 6.

Ayon sa website ng GSIS, nasa P100,000 ang maaaring mautang sa ilalim ng naunang alok na pension loan.

Nasa 10 porsiyento ang interes sa enhanced pension loan na mababayaran sa loob ng 2 taon.

Kuwalipikado sa benepisyong ito ang lahat ng old-age members ng GSIS. Kung may loan pa sa GSIS ay dapat tapusin na munang bayaran ang utang na ito.

"Sa ating policy, bago mag-avail ng bagong pension loan, dapat ma-pay muna 'yung old-age pensioners natin ['yung existing loan]” ani Malubay.

Maaari ring mag-over-the-counter application pero hinikayat din ng GSIS na mag-online application na lang para sa kaligtasan ng mga aplikante habang may coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Ayon sa website ng GSIS, maaaring i-email ang aplikasyon online sa kanilang portal na "Electronic GSIS Member Online (eGSISMO)" o i-email ang requirements sa kanilang branch office.

Para ma-avail ang loan, dapat magsumite ng retrato kasama ang UMID e-card at ang application form.

Dapat ding may kasamang diyaryo na may petsa ng araw ng application. Kung walang diyaryo, maaaring kuhanin ang retrato sa tabi ng telebisyon na may pinakahuling petsa o balita sa screen.

Sa UMID card o eCard ng pensioner ipapasok ang loan kapag naaprubahan ito.