ALAMIN: Mga bakuna kontra COVID-19, paano ililipat papunta sa mga LGU?

MAYNILA—Inilhad ni Department of Health Secretary Francisco Duque III kung paano ang magiging pamamalakad ng paglilipat ng mga bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa mga siyudad.

Oras na dumating na ang mga bakuna sa paliparan, isasakay agad ang mga ito sa refrigerated van, ani Duque, tungo sa isang inspeksyon sa cold storage facility sa Navotas City.

Pagkatapos, ililipat at iiimbak ito sa National Hub sa Research Institute of Tropical Medicine (RITM) sa Muntinlupa City. Mula roon, dadalhin ang mga bakuna sa mga regional warehouse, at ibababa sa mga probinsiya, siyudad, at municipal health office.

Pagkatapos, ipamamahagi ang mga bakuna sa mga implementing health unit gaya ng mga ospital, health center, at clinic, hanggang makaabot ito sa end point: ang aktwal na pagtuturok ng mga bakuna sa mga tao.

Wala pang petsa kung kailan matatanggap ng Pilipinas ang mga bakuna pero inaasahan ang unang batch ngayong Pebrero.

"But we are preparing the groundwork so we that when it comes, we can execute as seamlessly as we could. We will first have the COVAX facility, 117,000 doses that are arriving. Perhaps by beginning of 2nd quarter, we’re expecting 5.4 to about 9.3 million doses of AstraZeneca and other vaccines," ani Duque.

Ang Navotas, handa na ang cold storage facility oras na dumating na sa bansa ang bakuna.

Sa isang cold room sa loob ng Navotas Polytechnic College iiimbak ang iba’t ibang brand ng bakuna. Kasya rito ang nasa 320,000 doses. Bumili na rin sila ng 3 ultra-low temperature freezer para sa mga nasa 200,000 doses ng Pfizer vaccine na may temperature requirement na -70 degrees.

Target ng pamahalaan na mabakunahan ang nasa 107,000 residente ng 270,000 residente ng Navotas. Balak din nilang isama ang mga nagtatrabaho s Navotas kahit hindi residente ng lungsod.

Pero giit ng DOH, na ngayon pa lang ay dapat handa na ang mga pamahalaan.

Nitong Biyernes sinabi ni vaccine czar Carlito Galvez Jr. na magsasagawa ng “time and motion” simulation sa distribusyon ng COVID-19 vaccine para maiwasan ang posibleng pag-aaksaya o pagkasira ng mga bakuna. -- Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News