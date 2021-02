1 linggo bago Valentine’s: Presyo ng Baguio roses, may taas-presyo na sa Dangwa

Watch more in iWantTFC

Tumaas na ang presyo ng mga rosas na galing Baguio City dahil sa lamig ng panahon, halos 1 linggo bago mag-Araw ng mga Puso.

Sa Dangwa, nasa P50 ang isang stem ng Baguio rose mula sa P25 hanggang P35.

Ayon naman kay Evelyn Villamayor, na isang flower store owner, hindi naman mawawalan ng suplay ng rosas bago mag-Valentine’s.

“Hindi naman Baguio lamang ang kinukuhanan namin. Meron din naman kaming imported roses. Pero nakakamura kami sa Baguio rose,” ani Villamayor.

Ang bouquet ng Baguio roses, nasa P1,00 habang ang China roses nasa P1,500. Nasa P3,000 naman ang Ecuadorian roses.

Ayon kay Saul Molla, CEO ng flowerstore.ph, maaaring tumaas pa ang presyo ng bulaklak bago ang Valentine’s Day dahil sa dami ng order online.

Sa lakas ng mga order, dinagdagan pa ni Molla ang kaniyang mga empleyado ngayong nalalapit ang Araw ng mga Puso.

“We are hiring 500 extra people, in order to do this, we have partnered with Gawad Kalinga,” ani Molla.

“We got over 600 riders, because all the orders need to be delivered all across the metro area. and we are very happy to be able to provide jobs.”

Ayon naman sa negosyanteng si Ponch Canoy ng C’est Ca Giftworks, uso rin ang mga regalong puwedeng ibida sa social media accounts.

“Puwedeng pang photo op. Ipo-post mo. Uso yan ngayon. So sobrang fast moving ang balloons namin,” ani Canoy.

Payo ng mga nagtitinda ng mga bulaklak at regalo na mag-order nang maaga dahil siguradong tataas ang presyo nito pagdating ng Valentine’s day weekend.

— Ulat ni Warren De Guzman, ABS-CBN News