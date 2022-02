Sa pagdating kagabi ng 780,000 doses ng Pfizer vaccines para sa mga bata, tuloy na tuloy na ang bakunahan sa mga 5 to 11 years old.

Ito ay sa kabila ng inihain na petisyon ng dalawang magulang sa Quezon City na humihiling na mag-isyu ng temporary restraining order o ipahinto ang pagbabakuna sa mga bata.

Ang mga lokal na pamahalaan ay nakahanda na noong nakaraang linggo pa.

Sa San Juan City, sabi ni Mayor Francis Zamora, mahigit 8,000 ang nakarehistrong mga bata para maturukan.

Target ng lokal na pamahalaan na makapagturok ng 1,300 na bata kada araw.

“With this number, tantya namin within 5-7 days tapos na po kami sa pagbabakuna ng edad na ito. Nakikita kong tataas pa ang bilang na yan kasi 'yung mga magulang wait and see sila, gusto muna nila paunahin yung ibang kabataan. Pag mkita nila na wala naman dapat ikatakot ay sigurado po ako magpapa-schedule na rin sila para sa bakuna,” ani Zamora.

Para hindi matakot ang mga bata, tinitiyak din ng alkalde na child friendly ang vaccination site.

“Magkakaroon tayo ng mga super heroes, magkakakaroon ng mascots, magic show, meron gumagawa ng balloons at pagkatapos meron silang loot bags na may laman na mga candy,” aniya.

May giveaways din ang mga batang magpapabakuna sa Quezon City.

Ayon kay Mayor Joy Belmonte, ang mga magulang ay hinikayat na pabakunahan ang mga anak sa pamamagitan ng webinar.

“Ang atin pong resource person ay pinaliwanag sa mga manonood kung bakit kailangan bakunahan ang mga bata at ano po ang epekto nito sa mga bata. So meron tayong ganon, interactive yan at may mga question and answer portion. Ginagawa natin ngayon ay umiikot tayo sa iba’t-iba nating barangay ay personal nating hinihikayat ang mga magulang na pabakunahan po kanilang mga anak in preparation also for face to face classes,” sabi ni Belmonte.

Pabor ang maraming mga magulang na mabakunahan ang anak.

Isa na diyan si Maribeth Tapia na nais matiyak ang kaligtasan ng anak dahil lumalabas silang mag-asawa.

“Kasi po kahit lagi silang nasa bahay pag lumabas potulad nyan inaprubahan na pwede ng lumabas ang bata, hindi pa rin namin alam kung sino yung nakakasalamuha namin," ani Tapia.

Pabor din si Leizel Malinao sa bakuna para makapasok na sa eskwela ang mga bata.

“Para din naman sa kanila yun para makabalik na sila sa eskwela dahil mahirap pag online walang natutunan dahil ang sumasagot ang mga nanay. Mas maganda na rin makabalik na sila sa paaralan,” sabi naman ni Malinao.

Pero may ilang magulang ang ayaw paturukan ang anak dahil sa takot na baka may side effects ang bakuna sa katawan ng bata.

"'Yung immune system nila mahina pa. Hindi pa kaya. Baka mamaya may allergic reaction pala sa kanila or ano mang mangyari sa kanila, mahirap na. Tsaka papipirmahin ka pala ng waiver diyan. Eh anong mangyari sa anak mo, pananagutan ba nila?" ayon kay Cristine Gola.

"Personally po ako hindi ko kinaya ang bakuna. Naospital ako ng tatlong linggo. Yun po yung kinakatakot ko. Wala kaming pambayad sa ospital.

Ayon naman sa DOH, kung may comorbidities ang bata kailangan magpakita ng clearance mula sa duktor," sabi naman ni Jeff San Juan.

Pero tinitiyak ng ahensya na ligtas ang bakuna at kung sakaling may side effects ito sa bata at maoospital, tutulong ang pamahalaan sa gastusin.

Paalala rin ng DOH sa mga interesadong magulang at guardian, irehistro ang bata sa kanilng LGU dahil hindi pa pinapayagan ang mga walk-in.

