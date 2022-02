MAYNILA - Dapat pa ring maghinay-hinay sa pagbaba ng coronavirus disease (COVID-19) restrictions, ayon sa isang data analyst, sa harap ng pagpapatupad ng Alert Level 2 sa Metro Manila.

Ayon kay ABS-CBN Data Analytics Head Edson Guido, nasa 23.3 porsiyento pa ang positivity rate o bilang sa mga nagpopositibo sa mga tine-test kontra COVID-19.

Malayo ito sa 5 porsiyentong benchmark ng World Health Organization.

Malayo rin aniya ito sa pinakamababang weekly positivity rate na naitala sa Pilipinas na 0.9 porsiento noong Disyembre.

"We have to learn our lesson in December noong nagkaroon ng bagong variant at totally nag-relax ng restrictions, hindi naging maganda ang kinalabasan."

Dapat pa rin aniyang paigntingin ang pamamahagi ng unang dose ng COVID-19 maging sa mga senior citizen dahil bumagal ang pamamahagi ng bakuna sa bansa nitong Enero.

"Nakakakita tayo in terms of accessing ‘yong mga nasa malalayong lugar giving them vaccines, nagkakaroon ng logistical issues na in terms ng pagbakuna. Kaya ‘yong nakakatanggap ng first time-dose medyo bumabagal na. Nakakakita na tayo ng possible plateauing. So if you want to increase ‘yong fully vaccinated, booster shots, andami pang ‘di nakakatanggap ng 1st dose," ani Guido.

Target ng National Vaccination Operations Center na bakunahan ang nasa 25 milyong Pinoy ngayong buwan ng Pebrero.

-- Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News