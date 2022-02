120 pawikan hatchlings pinakawalan sa dagat sa Zambales

Kuha ng La Paz Organizers and Volunteers for Environment.

Ibinahagi ni Bayan Patroller Aira Milen Almandares ang mga pinakawalan nilang pawikan hatchlings sa bayan ng San Narciso sa Zambales sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa isang pribadong grupo na nangangalaga rin ng mga pawikan hatchling.

Ayon kay Almandres, kuha ang mga litrato at video noong ika-30 ng Enero sa dalampasigan sa San Narciso Yaman Pawikan-Pawicare Hatchery.

Kita sa mga larawan at video ang 120 hatchling pawikan na isa-isang gumagapang patungo sa dagat.

Kwento niya, ang mga pawikan eggs at hatchlings ay pinangangalagaan ng Pawikan Rangers ng Pawicare San Narciso sa ilalim ng Marine Turtle protection and conservation na programa ng kanilang grupo.

“Bilang kabataan, ako, ikaw, tayong lahat ay makakatulong sa ating inang kalikasan. Disiplina sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang tapunan at sa pagbawas ng paggamit ng plastic ay isang malaking tulong na sa ating kalikasan,” payo ni Almandares sa kabataan.

Ayon naman sa Department of Environment and Natural Resources sa Olongapo City, mahalaga na mapangalagaang mabuti ang mga pawikan at hindi dapat saktan.

Isa lamang sa 100 hatchlings ng pawikan ang maaaring ma ka-survive sa karagatan dahil na rin sa predators nito, kaya ayon sa DENR, napabilang ito sa endangered species list.

Dagdag pa nila na sa 30 hanggang 50 taon ay bumabalik ang mga pawikan kung saan sila pinakawalan upang sila naman ang mangitlog doon.

Si Bayan Patroller Aira Milen Almandares.

Puspusan naman ang information education campaign ng DENR para mabigyan ng impormasyon at kaalaman ang publiko sa kung ano ang gawin kapag nakakita sila ng marine turtles na naliligaw sa coastal area. Kabilang din dito ang pagturo sa mga tao na iwasan ang pagtapon ng mga basura kung saan-saan.

Panawagan din ng DENR sa publiko na huwag kunin o kainin ang mga itlog ng mga marine turtle.

Maaring ipagbigay alam ito sa lokal na pamahalaano sa DENR upang mabigyan agaran at tamang aksyon. - BMPM