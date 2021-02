Umano’y open dumpsite na pagmamay-ari ng bayan ng Santa Ana ipinasara

ABS-CBN News

Ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources ang isang open dumpsite sa bayan ng Santa Ana, Pampanga na pagmamay-ari umano ng lokal na pamahalaan.

Ayon kay Environment Undersecretary Benny Antiporda, ginamit umanong open dumpsite ang pasilidad kahit pa man ang permit na kinuha ng LGU ay para sa materials recovery facility.

Sa ilalim ng Republic Act 9003, ipinagbabawal na ang pagkakaroon ng open dumpsite.

Taong 2018 nang bigyan ng notice of violation ang lokal na pamahalaan, ngunit wala itong naging aksiyon kaya ipinasara at binigyan ng closure order.

"It's about 2 hectares 'yung ginagamit na open dump site. Ngayon more or less mga 4 hectares na siya. Kaya ako nagagalit na dati ka naming kasama napunta ka diyan tapos kinunsinte mo 'yung mayor. We will file a case against the mayor talaga," ani Antiporda.

Matagal na rin umanong inirereklamo ang dumpsite ng mga residenteng nakatira malapit dito.

Perwisyo anila ito dahil sa banta sa kanilang kalusugan dala ng hindi kanais-nais na amoy.

Babala ni Antiporda na posibleng mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang mga lokal na opisyal ng Santa Ana.

Sinikap ng news team na makuha ang pahayag ng LGU pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag.

-- Ulat nina Raya Capulong at Dennis Datu, ABS-CBN News