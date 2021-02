Tuguegarao isasailalim na sa general community quarantine

TUGUEGARAO CITY—Matapos isailalalim sa enhanced community quarantine sa loob ng 15 araw, isasailalim naman ngayon sa general community quarantine ang lungsod na ito sa Cagayan simula February 4 hanggang 10.

Ang pitong araw na GCQ ay pinagtibay ng Regional Inter-Agency Task Force matapos ang pakikipagpulong dito ni Mayor Jefferson Soriano noong Miyerkoles kung kalian natapos ang implementasyon ng ECQ.

“Napakahirap po ’yung pag-justify, because napakataas pa po ng active cases natin sa Tuguegarao,” ani Soriano.

Sa huling tala ng City Health Office, nasa mahigit 200 pa ang active cases ng COVID-19 sa lungsod.

Ayon pa sa alkalde, nananatili ring mataas ang daily attack rate o ang bilis nang pagdami ng mga nahahawa sa COVID-19 kada araw.



“In the daily attack rate per 100,000 ay mataas pa po ang Tuguegarao City. That’s more than 13-point-something percent, and that is considered still a high risk,” sabi ni Soriano.

Dapat sana ay dadaan pa muna sa modified ECQ ang lungsod matapos ang ECQ. Pero iginiit ng city government ang hirap na dinaranas ng mga residente bunsod ng mas mahigpit na quarantine status, bagay na kinatigan naman umano ng ibang miyembro ng RIATF gaya ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2.

Kabilang sa idinadaing noon ng mga residente ang kawalan ng pampublikong transportasyon dahil suspendido ito sa ilalim ng ECQ.

Pero sa GCQ, pahihintulutan nang mamasada ang 20 porsyento mula sa kabuuang bilang ng mga tricycle operator o katumbas ng mahigit 1,000 na tricycle kada araw.

Magpapatupad din ng color-coding scheme sa mga tricycle kung saan ang mga makakalabas tuwing Lunes ay mga kulay berde, asul kapag Martes, pula kapag Miyerkoles, kahel kung Huwebes at dilaw pagdating ng Biyernes.

Papayagan na rin ang back riding o pag-angkas sa motorsiklo, pero ito ay sa kundisyon na magkasama sa bahay ang mga sakay. Kailangan din nilang kumuha ng sertipikasyon mula sa punong barangay.

May pahintulot na rin na gamitin ang mga private tricycle sa paghahatid-sundo lamang ng mga frontliners o mga nagtatrabahong kamag-anak.

Mahigpit naman na pinababantayan ng city government ang mga panciteria at iba pang food establishments na pinayagang makapag-operate hanggang 50 porsyento na seating capacity. Ikinabahala kasi ng RIATF ang impormasyon na may ilang panciteria na hindi nagpapatupad ng minimum health and safety protocol.

“This time po wala pong compromise, we will close the panciteria. Kailangan gawin po natin yan para sa ganun po maipakita natin sa Regional IATF that we are dead serious,” sabi ni Soriano.

Hiniling din ng city government sa mga tanggapan ng gobyerno na kung kakayanin ay hanggang 50 porsyento muna ang kanilang workforce o papasuking empleyado, taliwas na 70 hanggang 100 porsyento na pinahihintulutan sa ilalim ng GCQ.

Nagtakda rin ng curfew sa lungsod mula alas-10 ng gabi hanggang alas-4 ng madaling araw. Mahigpit pa ring pinagbabawalang lumabas ang bahay ang mga kabataan edad 18 pababa at matatandang edad 65 pataas.

Tuloy rin ang paggamit ng COVID shield pass kung lalabas ng bahay para mamili ng mga essential needs.

Epektibo rin ang liquor ban na nagbabawal magbenta, bumili at uminom ng alak habang nasa ilalim ang lungsod ng GCQ.

- ulat ni Harris Julio