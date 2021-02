Pilipinas balak bumili ng 20 milyong doses ng Sputnik V ng Russia

MAYNILA – Nakikipagnegosasyon na ang Pilipinas sa Russia para makabili ng 20 milyon doses ng bakuna nilang Sputnik V.

Sa inilabas kasi na pag-aaral ng medical journal na The Lancet, lumalabas umanong ligtas at 91.6 percent ang pagiging epektibo nito laban sa COVID-19.

"Sa ngayon ongoing ang negotiation. Initial request natin is more or less 20 million. We would like to congratulate Sputnik V, dahil 91% ang kanyang efficacy. At least mayroon tayong additional doses ng safe and effective vaccine," ani vaccine czar Carlito Galvez.

Inaasahan ni Galvez na darating sa bansa ang unang delivery ng Sputnik V sa Abril. Iyan ay kung maaaprubahan na ang aplikasyon nito para sa emergency use authorization (EUA) sa Pilipinas.

Target ng Food and Drug Administration (FDA) na mailabas ngayong Pebrero ang desisyon kaugnay ng EUA ng naturang bakuna.

"Dahil na-publish siya sa peer-reviewed journal, magiging mas madali siyang ma-appreciate at saka mabasa ng ating evaluators and we passed it on to our expert panel na noong Thursday," ani Dr. Eric Domingo, FDA director general.

–Mula sa ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News