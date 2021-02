Paano tutukuyin kung sino ang uunahin sa pagbabakuna vs COVID-19 sa Pilipinas?

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inilabas na ng Interim National Immunization Technical Advisory Group ang priority listing sa mga makakatanggap ng bakuna kontra coronavirus disease (COVID-19) sa bansa.

Sa tatlong grupo hinati ang mga Pilipinong makakatanggap ng bakuna kontra COVID-19. Dito, may priority sector na siyang tatanggap ng bakuna depende sa phase ng vaccination.

Inilagay sa phase 1 ang mga health worker. Sa pangalawang phase inilista ang mga senior citizen, habang sa mga susunod na phase ang iba pang mga Pilipino.

Hatian ng mga grupong babakunahan vs COVID-19:

A1: Frontline workers sa mga health facility, mapa-national, local, pribado, o sa publikong pasilidad; mga health professional at non-professional gaya ng mga estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers at iba pa

A2: Senior citizens na may edad 60 anyos pataas

A3: Mga taong may comorbidity na hindi kasama sa nauna nang kategorya

A4: Frontline personnel sa mga essential sector gaya ng uniformed personnel at mga working sector na kinikilala ng IATF na "kinakailangan" tuwing may Enhanced Community Quarantine

A5: Indigent population na hindi kasama sa mga nauna nang kategorya

B1: Mga guro at social worker

B2: Iba pang government worker

B3: Iba pang essential workers

B4: Mga socio-demographic group na mas mataas ang panganib kontra COVID-19, bukod pa sa senior citizen at mga indigenous people

B5: Overseas Filipino workers

B6: Iba pang kasapi ng workforce

C: Nalalabing parte ng populasyon ng Pilipinas na hindi kasama sa mga nabanggit nang grupo.

Pero sa dami ng health workers at senior citizen, tiyak na hindi sasapat ang 117,000 doses halimbawa ng Pfizer, na isa sa dalawang bakunang may emergency use authorization (EUA) sa bansa.

Paliwanag ng Department of Health (DOH), may paraan pa rin para malaman kung sino talaga sa bawat priority sector ang pinakanangangailangang mabakunahan.

"The identified priority group should be given access nationwide before the next priority group. If the incoming vaccine supply is less than the number of people in the selected group for vaccination, there will be further prioritization based on criterion 2," ani DOH spokesperson Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Sa criterion 2 titingnan kung aling lugar ang pinakanahihirapan dahil sa COVID-19 at ang mga lokal na pamahalaan na handa nang i-deploy nang maayos ang mga bakuna.

Kung kulang pa rin ang bakuna, muling mamimili ng pagbibigyan gamit ang criterion 3.

"For example starting with COVID-19 designated hospitals and those directly providing healthcare for healthcare workers; starting from higher age to lower age in 5 year intervals for senior citizen; and starting with those with higher exposure risk for indigents," ani Vergeire.

Ang unang hakbang para malaman kung sino-sino ang mga ito ay ang pagma-master list na ginagawa na sa ngayon. Lahat ng mababakunahan, magkakaroon ng vaccination card.

"There will be a physical vaccination card in a standardized format. These will contain unique identifiers, such as a QR code. This vaccination card will contain demographic information and specific vaccine that will be given. But we will be having two copies of this physical card and electronic one," ani Dr. Nika Hao, Deputy ng COVID-19 Surveillance and Quick Action Unit

Pero batid ng DOH na hindi maiiwasan na kahit pa nakalista ang iba para mabakunahan, mayroon pa ring posibleng umatras dahil sa pangamba.

Kung mangyayari ito nang hindi paghahandaan, maaaring masayang ang nakalaang dose ng bakuna.

"Alam na natin 'yung realidad na on the day itself, biglang umaatras kaya kailangan may nakatala na alternative recipients kung sakaling magkakaroon ng pagtanggi during the vaccination itself. The government will not allow wastage for this very valuable technology or vaccines," ani Vergeire.

Maging ang mga overseas Filipino worker, makakatanggap din ng bakuna basta't hindi pa nababakunahan sa lugar kung saan sila nagtatrabaho.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News