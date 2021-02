Nawawalang mangingisda mula Quezon, nailigtas sa Romblon

Binigyan ng food pack ng awtoridad sa Romblon ang nasagip nilang mangingisda mula Quezon na may ilang araw ding nagpalutang-lutang ang bangka matapos masiraan ng makina. Larawan mula sa Corcuera Municipal Police Station

CORCUERA, Romblon - Nailigtas ng awtoridad ang 33-anyos na mangingisdang mula Quezon na may ilang araw nang nagpalutang-lutang sa dagat sakay ng kaniyang bangka.

Ayon sa Corcuera Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag alas-2 ng hapon ng Huwebes mula sa kapitan ng Barangay Alegria hinggil sa nakitang bangkang palutang-lutang na may sakay na lalaki.

Ang lalaking nakasuot ng asul na damit at sakay ng asul at puti na bangkang may pangalang "Charm Kizzel” ay nakilalang si Manuel Risaba, residente ng Barangay Don Juan Vercelos sa bayan ng San Francisco sa Quezon.

Agad na iniligtas si Risaba sa tulong ng Philippine Coast Guard. Sa pakikipag-ugnayan ng Corcuera Police sa mga karatig lalawigan, napag-alaman na mula pang Quezon ang mangingisdang may ilang araw nang nawawala.

Sabi ni Risaba sa mga pulis, hapon pa ng Martes siya umalis ng Quezon para mangisda at nang pabalik na ng madaling araw ng Miyerkoles ay nasira naman ang makina ng bangka nito. Unti-unting tinangay ng malakas na hangin at alon ang kaniyang bangka hanggang sa mapadpad sa Romblon.



Sa kasalukuyan ay nasa pangangalaga siya ng lokal na pamahalaan ng Corcuera. Pinakain at binigyan ng damit at ipinakausap na rin siya sa kaniyang pamilya para maibalita ang kaniyang pagkakasagip.

Anumang araw ay ihahatid na rin siya sa Quezon.

- Ulat ni Andrew Bernardo