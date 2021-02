Napoles, ex Cong. Jaraula hinatulan ng guilty sa graft kaugnay ng pork barrel scam

Hinatulan ng Sandiganbayan si dating Cagayan De Oro City Congressman Constantino Jaraula, Janet Lim Napoles at iba pang kapwa akusado ng guilty sa patung-patong na kaso kaugnay sa pork barrel scam.

Labing-walo hanggang 30 taong pagkakakulong para sa 3 counts ng graft, 36 to 54 years para sa 3 counts ng malversation of public funds, at 12 to 27 years to para sa 3 counts ng direct bribery ang sentensya ng Sandiganbayan First Division.

Nag-ugat ang kaso sa umano'y P9.6 million na pork barrel funds ni Jaraula na ipinasok sa mga sinasabing kwestiyonableng non-government organizations na hawak ni Napoles para ipang-pondo umano sa mga pekeng mga proyekto.

