Mga plano sa pagdadala sa mga liblib na lugar ng COVID-19 vaccine inilatag

Naglatag na ng plano ang dalawang malalaking cold storage at medical logistics company sa pagdadala ng mga coronavirus disease (COVID-19) vaccine sa mga siyudad at malalayong bayan.

Ang alok ng Royal Cargo ay ang paglilipat mula pagdating sa airport, pag-iimbak, pagbiyahe, at pag-aayos ng bakuna sa mga vaccination hub hanggang reverse logistics o pagligpit sa mga nasira o hindi nagamit na bakuna.

"Kahit anong volume ang ide-deliver, mayroon po kaming truck para doon kaya 'yung trak na 'yun kung ano man volume na darating, 'yun po ang ipapadala namin sa airport para po tatanggap doon sa mga vaccines, puwede na po itong dumiretso sa mga vaccination centers," sabi ni Royal Cargo President Elmer Sarmiento.

Sa Metro Manila at mga regional center, madali lang ang proseso dahil may mga malalapit na paliparan. Pero sa mga liblib na lugar, may diskarte umano kung paano maipaabot ang bakuna sa mga dapat bakunahan.

Kaya rin umanong dalhin sa probinsiya ang Pfizer na may storage temperature na -70 degrees Celsius. Mas madali pa kung -2 hanggang -8 lang na kayang i-transport gamit ang mga truck.

"Meron po kaming isang solusyon din, 'yung sinasabi naming RORO, roll-on roll-off na 'yung trak namin ay puwedeng dumiretso hanggang Davao nang hindi mabibreak ang cold chain. Mahaba, kaya lang e siyempre napoprotektahan ang vaccine," sabi ni Sarmiento.

Ang Zuellig Pharmaceuticals, end-to-end ang serbisyong alok. Ibig sabihin, kaya nilang gawin ang pagta-transport mula sa paliparan hanggang sa mismong lugar ng pagbabakuna.

Kaya rin umano nila ang digital system para maayos ang proseso ng actual vaccination.

"Kailangan malaman, number one, you need to have the second jab within the prescribed period, kunwari sasabihin ng Pfizer ang first jab mo is Day 0, your second jab you need have it within 21 days so kailangan meron kang system to monitor na 'yung tao babalik within 21 days,” ani Jannette Jakosalem, chief business officer ng kompanya.

Bagama't kaya rin daw nilang dalhin sa liblib na lugar ang bakuna gamit ang dry ice o ice gel sa loob ng 96 oras, mas mainam na ang mga tao na ang hakutin at dalhin sa pinakamalapit na vaccination area.

"If i were given the choice, the preference would be is 'yung tao na ang lumapit kasi ang ayaw mo nga e masira 'yung bakuna e. The more handling, the farther the transport, you increase the risk na magkaroon ng excursion at masira ang bakuna,” ani Jakosalem.

Wala pang kontrata sa gobyerno ang Royal Cargo at Zuellig pero nangako sila ng murang singilan dahil para naman sa bayan ang nasabing proyekto.

-- Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News