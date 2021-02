Mga naghahanap ng trabaho sa Jobstreet lumobo sa 5 milyon kada linggo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Napurnada ang pag-a-abroad ni Emily Dacuma, nalugi ang tindahan niya, at patong-patong ngayon ang bayarin dahil sa pandemya kaya matindi ang hirap niya lalo't may tatlo siyang anak.

Kaya ngayon, magkakasama silang naghahanap ng trabaho.

"Pambayad sa utang, sa bahay, kuryente, tubig. Napakalaki ng tubig namin kaya kailangan ko ring kumita," aniya.

Ayon sa job portal na Jobstreet Philippines, bago mag-pandemic noong isang taon ay 3 milyon kada linggo ang bumibisita sa kanilang website.

Pero ngayon, sumipa na ito sa 5 milyon kada linggo.

Ang masaklap, 75 percent ng mga job vacancies ang nawala dahil sa lockdown at nadagdagan lang ito sa mga huling buwan ng 2020.

Ngayong 2021, inaasahan ang unti-unting pagbabalik ng mga trabaho dahil sa posibleng pagluluwag ng community quarantine.

Magsasagawa ang Jobstreet ng isang virtual career fair sa Pebrero 17 hanggang 21. Kailangan lang may Jobstreet account para ma-access ang nasa 55,000 na trabaho.

Mababa pa rin ito sa nakasanayang 100,000 vacancies ng Jobstreet pero di hamak na mas mataas kumpara noong umpisa ng pandemic.

Ayon pa sa Jobstreet, dumami rin ang mga trabahong freelance, project-based at part-time, at tumaas ang tsansang matanggap ang mga high school at fresh graduate.

"Our hirers would say, as long as they are willing to work and be able to set themselves for work from home setup they have higher chances of being accepted to a job," ani Philip Gioca, country manager ng Jobstreet Philippines.



–Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News