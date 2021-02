Mga kolorum van sa Antipolo huli; plastic barrier kulang, pasahero walang face shield

i-ACT apprehends alleged ‘colorum’ vans at Cogeo in Antipolo, Rizal for violating health protocols such as passengers not wearing face shields & seats lacking barriers



(📸: i-ACT) pic.twitter.com/eDuZR5MCwo — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 5, 2021

MAYNILA - Tatlong umano’y kolorum na van ang hinuli ng mga tauhan ng Inter-Agency Council for Traffic, kasama ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) at Highway Patrol Group sa kanilang operasyon sa Marcos Hi-way sa Cogeo, Antipolo City, Biyernes ng umaga.

Ito’y matapos inspeksyunin ang mga sasakyan at makitang may ilang pasahero na walang suot na face shields. Kulang din ng plastic barrier sa pagitan ng mga upuan.

Wala pang naipakitang papeles ang mga driver.

Dahil dito, pinababa ang mga pasahero at tiniketan ang nagmamaneho bago ipa-impound ang sasakyan.

Pero dismayado ang i-ACT na mas kaunti ang natiyempohan nilang mga sasakyan sa lugar.

Ayon kay i-ACT Special Operations Team head Col. Jose Manuel Bonnevie, maraming nagreklamo sa kanila tungkol sa mga kolorum na van sa bahaging iyon ng Cogeo.

Noong nakaraang Nobyembre, 14 na van ang sinita ng mga taga-i-ACT nang magsagawa sila ng operasyon sa parehong lugar.

Posibleng nakatunog umano ang mga driver sa isasagawang operasyon ng i-ACT dahil sa mga spotters sa paligid.

Motorcycle riders at Cogeo were also stopped and issued tickets for failing to wear standard helmets or safety gear



(📸: i-ACT) pic.twitter.com/EtuJdVsHCL — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 5, 2021

Pinagsisita rin ang mahigit 20 sakay ng motorsiklo na kulang sa suot na proteksyon, tulad ng helmet.

Tiniketan din ang mga hindi nakasuot ng seatbelt at ibang sasakyan na lumabag sa tinaguriang 7 commandments ng Department of Transportation.

Bukod sa Antipolo, ipinagpatuloy din ang operasyon sa bahagi ng Marcos Hi-way sa Marikina City kung saan nagsagawa rin sila ng operasyon noong Miyerkoles.

RELATED VIDEO: