Mga empleyadong apektado ng Navotas ice plant leak, may ayuda mula DOLE— opisyal

Agad na tumugon ang mga awtoridad nang magkaroon ng ammonia leak sa T.P. Marcelo Ice Plant and Cold Storage sa Navotas noong Pebrero 3, 2021.

MAYNILA - May matatanggap na benepisyo sa Employees Compensation Commission ang mga manggagawa ng planta sa Navotas City, kung saan may tumagas na ammonia nitong Miyerkoles na nagdulot ng pagkamatay ng dalawa at pagdala sa ospital ng higit 90 katao.

Sa Teleradyo, sinabi ni DOLE Occupational Safety and Health Center Executive Director Engr. Noel Binag na kailangan lang magsumite ng mga dokumento para patunayang nagtatrabaho sila sa kompanya at nagkaroon sila ng sakit dahil sa kanilang trabaho.

“At 'yung mga nagkaroon din ng injuries po, dapat po mag-file sila ng claims sa Employees Compensation Commission,” ani Binag.

Sinabi rin ni Binag na posibleng pagmultahin ng P100,000 ang planta sakaling mapatunayang lumabag ito sa occupational safety standards.

Pero habang nagpapatuloy ang imbestigasyon, sinabi ni Binag na tuloy-tuloy din dapat ang suweldo ng mga empelyado.

“Kung ang aksidente po ay dahil po sa hindi pagsunod sa occupational safety and health standards ng employer, dapat po tuloy tuloy pa rin po ang sweldo po ng workers po natin dahil 'yan po ay sa kapabayaan ng employer," ani Binag.

Dalawa ang patay habang higit 90 ang naospital nang tumagas ang ammonia sa isang cold storage plant na pagmamay-ari ng ina ni Navotas Mayor Toby Tiangco.

Sa ngayon ay ipinasara na muna ang planta habang gumugulong ang imbestigasyon.