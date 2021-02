Maliban kung mag-isa: Mga sasakay sa pribadong sasakyan dapat naka-face mask na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nilinaw ng Inter-Agency Task Force na lahat ng nakasakay sa loob ng pribadong sasakyan - magkakasama man sa bahay o hindi - ay dapat nakasuot ng face mask.

Paliwanag ng IATF, mahihirapan kasi ang mga enforcer na matukoy kung magkakasama sa bahay o hindi ang mga nakasakay sa sasakyan.

"Papaano mo mamo-monitor 'yung dalawa o tatlo na kasama mo sa auto, na kasama sa bahay. Kaya nage-generic numerical requirement ka na lang,” ani Transportation chief Arthur Tugade.

Kung mag-isa naman sa loob ng sasakyan ay maaari namang alisin ang face mask.

Hati naman ang opinyon ng ilang motorista rito.

"Kung kapamilya 'di puwede naman siguro hindi na, kasi kapamilya mo naman, sa loob ng bahay magkakasama kayo. Isang bahay kayo, wala naman kayong mask du'n, pag tayo nasa sasakyan puwede naman siguro hindi. 'Pag ibang tao puwede naman,” ayon sa motoristang si Leo.

"Possible naman kasi hindi naman kilala personally ng mga enforcer na once makita na nasa loob ng car. How would they know kung pamilya sila so it's okay, I think it is fair,” ayon sa isa pang motoristang si Lorna.

Nilinaw naman ng mga awtoridad na wala pa namang multahan. Ayon sa Land Transportation Office, papaalahanan lang muna nila ang mga motorista.

Pag-uusapan pa ng mga ahensiya kung paano ipapatupad ang polisiya.

— Ulat ni Jacque Manabat, ABS-CBN News