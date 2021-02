Magpinsan sa Davao City nakuhanan ng higit P800k ecstasy, iba pang droga

DAVAO CITY – Inaresto ng pulisya sa lungsod na ito ang magpinsan matapos umano silang makuhanan ng higit P800,000 halaga ng drogang ecstasy.

Nangyari ang drug operation sa Anthurium Street, Bacaca Road noong Huwebes ng gabi.

Nakuha mula sa kanila ang 2 pakete na may lamang 394 tablet ng hinihinalang pink ecstasy at isa pang pakete na may laman na 100 tablet na light brown color at umano'y mga ecstasy rin.

Tinatayang aabot sa P839,000 ang halaga ng mga nakumpiskang party drugs, ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Davao region.

Ayon kay PDEA Davao Regional Director Antonio Rivera, galing sa Netherlands ang package at na-detect ng K9 sa Ninoy Aquino International Airport.

"Pinalusot pa rin namin, pero nagpunta kami sa Post Office at pina-controlled delivery ito, ibig sabihin, kami ang nagpasya kung kelan ide-deliver," ani Rivera.

Bukod sa mga party drugs, nakuhanan din ang mga suspek ng 2 sachet na may lamang isang gramo ng hinihinalang ketamine, isang plastic sachet na may lamang 0.5 gramo ng unidentified brown substance, isang sachet na may lamang 25 na hinihinalang Lysergic Acid Diethylamide o LSD tablets, at isang sachet na may dark brown cube na umano'y marijuana hash.

Haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspek.



–Mula sa ulat ni Hernel Tocmo