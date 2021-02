Dayalogo ng LGU, barangay iminungkahi para mapalakas ang kumpiyansa sa bakuna

Nanawagan ang Department of Health na magsagawa ng dialogue ang mga lokal na pamahalaan at mga residente para masagot ang mga agam-agam sa bakuna kontra COVID-19.

MAYNILA - Wala pa sa kalahati ng populasyon ng Pasay City ang gustong magpabakuna kontra COVID-19 sa ngayon.

Iyan ay base sa pakikipag-usap nila sa barangay leaders ng siyudad, ayon kay Pasay assistant city health officer Dr. Maria Lourdes San Juan.

Ilan sa mga tinukoy na dahilan ang mga nababasa sa social media kaugnay ng negatibong side effects ng bakuna, at ang Dengvaxia controversy.

“Less than 40 percent ang gusto magpabakuna,” ani San Juan.

“Ang initial reaction nila, because of mga nababasa nila sa FB, sa social media na nakasira ng confidence sa vaccine,” aniya. “Nasira ang vaccine confidence because of the previous experience."

Watch more in iWantTFC

Payo ng Department of Health, magsagawa ng dialogue sa pagitan ng lokal na pamahalaan o barangay officials at mga residente para masagot ang mga agam-agam sa bakuna kontra COVID.

Nakipag-ugnayan na umano ang ahensya sa mga organisasyon ng doctors, nurses, at pharmacists para tumulong sa information campaign sa mga barangay kung kinakailangan.

“We won’t be able to solve it by just radio and TV commercials, but really a lot of on-the-ground activities . . . Magkaroon po sana tayo ng dialogues, town hall meetings where people can ask questions and authorities can respond,” ani DOH Director Beverly Ho.

Iminungkahi naman ni Department of the Interior and Local Government Spokesperson Usec. Jonathan Malaya na mag-imbita ang mga LGU ng mga doktor para sumama sila sa barangay assemblies at ipaliwanag sa publiko ang kahalagahan ng pagbabakuna.

Tiniyak naman ng Food and Drug Administration at ng DILG na lahat ng bakunang aaprubahan ng FDA ay ligtas at epektibo.

“People should be vaccine-neutral. Lahat ng bakuna na aaprubahan ng FDA ay safe and effective . . . How do we bring that to the people? We will be able to bring that with the help of the local government unit,” ani Malaya.

“The problem is not insurmountable. We have the resources to be able to increase vaccine confidence. We are confident by the time i-roll out natin itong bakuna, kahit anong bakuna ‘yan, ay magpapabakuna ang ating kababayan.”

Plano naman ng Pasay city government na paigtingin pa ang information campaign nito sa mga barangay at sa social media kaugnay ng mga benepisyo ng pagpapabakuna kontra COVID.

Nakikipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan sa simbahan para tumulong magpalakas sa kumpiyansa ng publiko sa bakuna.

Ayon kay Pasay Mayor Imelda Calixto Rubiano, handa siyang unang magpabakuna para mahikayat ang mga residente ng siyudad na suportahan ang COVID-19 immunization program.

“Ako ay unang-unang magpapabakuna para makuha ko ang kumpiyansa ng aking mamamayan,” aniya.

Dagdag ni Malaya, dapat mauna talaga ang mga pinuno tulad ng mga mayor at purok leader, dahil nagsisilbi umano silang “influencers” ng komunidad.

Target ng Pasay na makapagbakuna kontra COVID ng 290,000 na residente o nasa 70 percent ng kanilang populasyon. Higit 130,000 dito ay kabilang sa Priority Group A o iyong mga frontliner, senior citizens, mahihirap at uniformed personnel.

Sa pagtataya ng lokal na pamahalaan, kayang mabakunahan ang lahat ng nasa priority group A sa loob lang ng 22 days. May 17 vaccination sites at 297 vaccination work force ang Pasay City sa ngayon, pero pwede pa umano itong madagdagan.

Una nang lumagda ng kasunduan ang lungsod para makabili ng 275,000 doses ng bakuna sa AstraZeneca. Nakipag-partner naman ang Pasay sa Orca Cold Chain Solutions para sa paglalagakan at transportasyon ng COVID vaccines.

“Pagdating ni vaccine, bahala na si Orca from pick up to delivery to vaccination sites… So wala kaming problema,” ani San Juan.

May plano na rin umano ang Pasay para maiwasan ang wastage o pagka-panis ng bakuna sakaling may mga hindi sumipot ang priority residents sa vaccination sites.

“Sa morning pa lang, mino-monitor ng staff na ‘pag hindi pa sila nakaka-reach ng 50 percent, they need to tap those scheduled the following day para mabakunahan today para maiwasan ang possible wastage sa vaccine,” paliwanag ni San Juan.

Sinabi naman ni Rubiano na may inilaang P30,000 ang lungsod na indemnification fund para sa pagpapagamot ng mga makararanas ng adverse effects mula sa COVID vaccines.

RELATED VIDEO