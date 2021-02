Comelec pinag-aaralan kung paano makakaboto ang may COVID-19 o senyales nito

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Pinag-aaralan ng Commission on Elections (Comelec) kung papaano makakaboto sa halalan 2022 ang mga botante na positibo sa COVID-19, naka-quarantine, o mataas ang temperatura sa araw ng botohan.

Ayon kay Comelec spokesman James Jimenez, hindi rason ang pandemya para ipagkait ang karapatang bomoto.

"Having a disease is not a disqualification to vote, which means hindi natin puwede basta basta sabihin na, 'may sakit ka, hindi ka puwede bomoto kasi magkakasakit lahat ng tao' because that might be a form of disenfranchisement, so we’re going to have to find ways to work around that," paliwanag ng opisyal.

Pinag-aaralan ng Comelec ang pagtatalaga ng hiwalay na lugar ng pagboto para sa mga makukuhanan ng mataas na temperatura pagkapasok sa voting center, pati ang posibilidad na dalhin ang mga balota sa bahay at quarantine facility ng mga registered voter na may COVID-19.

"Katulad ng ginagawa natin sa absentee voting na dinadala mga balota sa detention prisoners. It's possible na do a similar thing for persons under quarantine. Of course that's a little controversial kasi siyempre you’re putting teachers naman at risk, but that’s something that has to be settled in the coming days," sabi ni Jimenez.

Gagawin ang botohan sa mga school gym, auditorium, at malalaking silid para maiwasan ang hawahan.

Magtatalaga di ng mga COVID marshal na tutulong sa health protocols sa botohan, ayon kay Comelec Chairman Sheriff Abas.

"Magbibigay kami ng parang COVID marshal sa bawat presinto. Ite-train natin ang teachers natin pano ma-maintain ang social distancing within the school and within the precinct mismo and then of course we will coordinate also with the PNP na sila magbabantay sa perimeter ng eskuwelahan," sabi ni Abas.

–Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News