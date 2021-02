5,000 kawani ng PGH, maaaring maturukan ng bakuna kontra COVID-19

MAYNILA - Nakatakdang magsagawa ang Philippine General Hospital (PGH) ng registration at screening ng mga empleyado ng makatatanggap ng bakuna kontra COVID-19.

Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH, tinatayang 5,000 ang mga kawani ng ospital mula doktor haggang administrative personnel. Lahat ay pwedeng makatanggap ng bakuna kung gugustuhin nila.

“I-ooffer namin yun vaccine at kung sila ay pumayag, sila po ay makakatanggap ng bakuna. Sa ngayon po ay inaayos, pina-finalize yung listahan at sa Monday until Friday next week ay yung registration at screening magagawa sa PGH para po sa susunod pang linggo, sakaling dumating na yung vaccine meron na kaming complete line up kung sinong makakatanggap,” ayon kay Del Rosario.

Sa panayam sa TeleRadyo Biyernes ng umaga, sinabi ni Del Rosario na sa mismong ospital nila gagawin ang pagbabakuna.

“Mag-seset up kami sa aming PGH atrium kung saan doon na namin babakunahan yung aming mga empleyado, healthcare workers, frontliners. Meron na rin kaming ise-set up na area kung saan sila imomonitor after vaccination,” sabi niya.

Posibleng umabot ng isang linggo ang gagawin nilang pagbabakuna sa lahat ng kawani ng ospital. Matapos mabakunahan, magkakaroon muna ng 15 minutes na monitoring para sa low risk, at 30 minutes naman sa high risk.

“Frontliners po muna, doctors, nurses tapos senior citizens, elderly with comorbid. Kumbaga susundin namin yung prioritization na nirekomenda ng DOH (Department of Health) sa amin. Pero eventually, ang pagkakasabi sa amin, lahat ng nagtatrabaho sa PGH kasi po exposed naman din po sila sa COVID,” saad niya.

Mayroon din silang tinatawag na adverse event report o monitoring dahil ang side effect ay posible ring mangyari ilang araw matapos mabakunahan.

“Kailangan pong maireport ng makakatanggap ng vaccine kung ano man naramdaman nila—masakit ang ulo, masakit ang katawan, masakit ang area ng na-injectionan, nilagnat—lahat po yan napaka-importante sa aming reporting ng adverse effect ng vaccine,” paliwanag niya.

Bagamat hati ang pananaw ng mga kawani ng PGH kaugnay sa pagpapabakuna, malaking porsiyento pa rin ang nais na makatanggap ng vaccine, base umano sa ginawa nilang survey nitong nakaraang buwan.

“Sa mga nakakausap ko, may halong excitement, anticipation, parang mas namamayani yung gusto nilang makakuha ng vaccine at handa sila kung anuman ang side effects kasi tingin nila yung benefit ng vaccine ay mas mataas kaysa sa risk na makukuha kung ano man ang reaction doon,” sabi niya.

