MANILA - Kailangang tanggalin ang "middle-man" at direktang makapagbenta ang mga magsasaka sa mga mamimili, ayon kay Bise Presidente Leni Robredo sa tanong tungkol sa plataporma n'yang "Gisingin ang Industriyang Pilipino" sa KBP Presidential Forum ngayong Biyernes.

"Kapag nawala ang middle man, madadagdagan ang kita ng mga magsasaka. Tutulungan natin ang mga magsasaka na maghanap ng maayos na merkado. At 'pag napataas natin ang kapasidad nila, mas giginhawa ang kanilang buhay, at mas lilinaw ang landas sa pag-asenso," ayon kay Robredo.

Ibinahagi niyang nagawa na ito ng programa ng Office of the Vice President na Umasenso sa Kabuhayan Program.

Dagdag ni Robredo, kailangang gawing makabago ang teknolohiya na ginagamit sa pagsasaka.

Sa pamamagitan nito, bababa ang cost of production, at mas makakalaban ito sa mga produkto mula sa ibang bansa sa merkado.

"'Pag nagawa natin to, tataas ang kita nila at ma-e-enganyo silang magsaka at magiging sapat ang pagkain na ipo-produce sa Pilipinas,"

ayon kay Robredo.

Kabilang si Robredo sa limang mga kandidato sa pagka-presidente na dumalo sa KBP Presidential Forum na pinamagatang "Panata sa Bayan".

Mapapanood ang forum dito: