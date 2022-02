MANILA - Hindi pabor si Bise Presidente Leni Robredo sa online sabong at dapat na pakinggan sa kongreso ang lahat ng mga maapektuhan kung sakaling bigyan ito ng prangkisa.

"Hindi ako agree sa anything that can cause addiction sa atin. Lalo sa kabataan, sagabal ito hindi lang sa kanilang pagaaral kundi sa kanilang growth as young people. Nakaka-affect ito sa value system natin," ayon kay Robredo.

Pero ipinaalala ni Robredo na wala sa kapangyarihan niya o ng sinumang magiging susunod na presidente ng bansa ang pagbibigay ng prangkisa sa online sabong.

Iminungkahi nya na mapag-usapan ng maayos at mapakinggan ang mga komunidad at mga grupo na maaaring maapektuhan ng pagkakaroon ng prangkisa ng online sabong.

Aniya, mas pinapakinggan sa kongreso ang mga nag-a-apply ng prangkisa, at hindi ang mga maaaring maapektuhan ng pagbibigay ng prangkisa sa mga negosyo.