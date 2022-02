MAYNILA - Palalawakin sa labas ng Metro Manila ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga edad 5 hanggang 11 anyos sa Pebrero 14, ayon sa mga awtoridad.

"With the intricacies ng formulation at capacity ng health workers, we really need a phased approach. So we’re doing a pilot run from Feb. 7 to 14 and then we'll rollout nationwide to all the regions on Feb. 14," ani Dr. Kezia Lorraine Rosario ng National Vaccination Operations Center.

Matapos maantala ngayong Biyernes, kasado na ang pagbabakuna ng mga edad 5 hanggang 11 anyos sa Pebrero 7 sa Metro Manila.

Ito ay dahil nakatakda nang dumating ngayong Biyernes ang 780,000 doses ng bakuna ng Pfizer na angkop para sa nasabing age group.

Naghahanda naman ang ilang lokal na pamahalaan gaya ng Navotas at Malabon sa pagbabakuna sa Lunes, at ginagawang "child friendly" ang kanilang vaccination sites para hindi mabigla ang mga ito.

Higit 15 milyong batang edad 5 hanggang 11 anyos ang layong bakunahan ng gobyerno kontra COVID-19 sa bansa lung saan 140,000 ang galing metro Manila.

Matutuloy ang pagbabakuna sa kabila ng petisyon na inihain ng dalawang magulang sa Quezon City Regional Trial Court para ideklarang unconstitutional ang pagbabakuna kontra COVID-19 ng mga edad 5 hanggang 11 anyos.

Pero sagot ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire: "Hindi mandatory ang pagbabakuna ng 5 to 11. Kailangan ng consent ng magulang at assent ng bata."

-- Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News