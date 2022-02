Magkakaroon ng road reblocking at repair o pagkukumpuni sa ilang kalsada sa EDSA simula gabi ng Biyernes, Pebrero 4, ayon sa abiso ng Department of Public Works and Highways (DPWH).

Gagawin ang mga ito sa mga sumusunod na lugar:

NORTHBOUND:

EDSA -Quezon City mula Aurora Boulevard hanggang sa New York St. (ika-3 lane mula sa bangketa)

SOUTHBOUND

EDSA Caloocan City bago mag-Benin St. (ika-4 lane mula sa bangketa).

Pinayuhan ang mga motorista na gumawa ng alternatibong ruta dahil sa inaasahang pagbigat ng daloy ng trapiko.

Bubuksan muli ang kalsada alas-5 ng umaga ng Lunes, Pebrero 7.