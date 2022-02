5 presidential bets sumalang sa forum; Marcos absent

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Lumahok sa Kapisanan ng mga Brodkaster ng Pilipinas (KBP) presidential forum nitong Biyernes ang lima sa mga nangungunang kandidato sa pagkapangulo.

Sumalang sa "Panata sa Bayan: The KBP Presidential Candidates Forum" sina Leody de Guzman, Sen. Ping Lacson, Manila Mayor Isko Moreno, Sen. Manny Pacquiao, at Vice President Leni Robredo.

Hindi dumalo si former Sen. Ferdinand Marcos Jr. dahil sa umano'y conflict sa schedule na kalaunan ay natuklasang one-on-one interview pala sa mamamahayag na si Korina Sanchez.

Dahil pandemya, virtual ang paglahok ng mga kandidato sa forum.

Si Robredo gumamit pa ng landline dahil hirap sa internet signal.

Inihayag ng mga kandidato kung bakit sila ang dapat iupo ng mga botante sa Palasyo.

"Lahat ng klase ng pangulo sa nakaraan ay nasubukan natin... Kailangan natin bagong pulitiko, pulitika ng masa, pulitika ng mamayan hindi ng iilan," ani De Guzman.

"I can get things done, kaya ko po ang trabaho at may resulta at may pruweba, 'yun po ang aking obligasyon sa inyo," ani Moreno.

"I sincerely hope that I was able to present myself as the leader we need," ani Lacson.

"Kung paano ako nangarap para iahon sa kahirapan ang aking pamilya, mga relatives, ganu'n din po ang aking pangarap na iahon sa kahirapan ang buong sambayanang Pilipino," ani Pacquiao.

"Hindi ka lolokohin, hindi ka nanakawan, hinding-hindi ka iiwan o pababayaan, handang-handa akong harapin ang hamon ng pagiging pangulo at ngayong 2022 the last man standing will still be a woman," giit ni Robredo.

Halos 3 oras tinanong ng mga miyembro ng KBP mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga kandidato.

Ayon sa KBP, mahalagang tutukan muna ng mga botante ang lahat ng mga forum gaya nito bago magkaroon ng pinal na pasya kung sino ang iboboto sa Mayo.



—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News