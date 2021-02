Utos ni Duterte: Huwag muna putulan ng kuryente ang 'lifeliners'

Lineman sa Sta. Cruz, Maynila. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Aprub kay Pangulong Rodrigo Duterte ang hakbang ng Department of Energy (DOE) na wag muna putulan ng kuryente ang mga "lifeliners" o iyong mga low-income consumers na hindi naman lumalagpas sa 100 kilowatt hours ang konsumo.

Maaalalang umarangkada na ang pagpuputol ng kuryente ng Meralco noong Enero para sa ilang kostumer nilang hindi nakabayad ng kuryente mula noong pandemic lockdown.

Marami ang umangal dahil anila, nawalan na nga sila ng hanapbuhay at lugmok dahil sa pandemya ay puputulan pa ng kuryente.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles, nangyari ang desisyon noong Miyerkoles.

"The President readily agreed, given that electricity is a basic necessity our countrymen cannot live without... Makakahinga na po nang malalim ang ating mga kababayan na mababa o walang kita. Hindi po kayo mapuputulan ng kuryente," ani Nograles.

Punto ng DOE, 32 porsiyento nga ng electricity customers ay lifeliners, pero 3 porsiyento lang ang ambag nila sa electricity sales kaya hindi naman ito gaanong makaaapekto sa kita ng kompanya.