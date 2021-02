Protocols para sa UST students na magbabalik-eskuwela nakalatag na

Naghahanda na ang University of Santo Tomas sa Maynila sa pagkakaroon ng limited face-to-face classes para sa medical courses. Arra Perez, ABS-CBN News

Anim na buwan nang present sa online classes sa University of Santo Tomas (UST) si Julian Dupaya.

Pero aminado si Dupaya na mas tutok siya sa pag-aaral kapag face-to-face classes, lalo na sa kurso niya bilang fourth-year medicine student.

"'Pag fourth-year medical student ka na po, you would go duties na po talaga in the hospital, 'yon po talaga 'yong practical. Kumbaga 'yong pratical skills, doon po naho-hone," ani Dupaya.

Kaya naman handa na si Dupaya na magbalik-eskuwela, lalo't pinayagan na ng Manila local government ang pagbabalik ng limitadong face-to-face classes sa UST.

"I think this is for utmost importance, na may proper implementation ng guidelines for us and ma-ensure po talaga ang safety ng students," ani Dupaya.

Kabilang sa mga kursong sakop ng limited face-to-face classes ang medicine, medical technology, nursing, at physical therapy.

Bago magbalik-eskuwela, sasailalim muna sila sa quarantine at ipapa-swab test ng unibersidad.

Ipinasilip ng pamantasan sa ABS-CBN News ang mga pasilidad na gagamitin ng magbabalik na medicine students.

Sa medical information center, may isang interactive cadaver na kapalit ng aktuwal na cadaver na karaniwang ginagamit ng mga estudyante.

Puwede iyong gamitin ng mga pupunta sa klase habang sabayang ipinapakita sa online classes.

"This represents the human body. Lahat ng organs nandiyan. We can dissect, from the skin down to all the organs of the body," ani Ma. Lourdes Domingo-Maglinao, dekano ng UST Faculty of Medicine and Surgery.

Para matiyak ang physical distancing, lilimitahan ang mga estudyanteng papasok sa skills area o kung saan hinahasa ang practical skills ng mga future doctor.

Hindi sabay-sabay papasok ang mga estudyante at 2 o 3 beses lang kada linggo pupunta ng UST.

Nilinaw naman ni Maglinao na hindi sapilitan ang pagbabalik-eskuwela.

"Kung halimbawa mas nakakasama kung papasok ka, then by all means hindi namin kayo pipilitin na bumalik," aniya.

May 460 hanggang 480 doktor na napo-produce ang UST kada taon.

Hinihintay na lang ng UST ang pagbisita ng Commission on Higher Education para masimulan na ang pagpasok ng mga estudyante.

Una nang inaprubahan ang face-to-face classes sa University of the Philippines-Manila, Our Lady of Fatima University-Valenzuela, at Ateneo de Manila University.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News

