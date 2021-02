Pagtugon ng Aklan sa kaso ng COVID-19 lalo na sa Boracay, pinagtibay pa

Nag-isyu ang probinsiya ng Aklan ng isang kautusang nagpapatibay pa sa pagtugon sa mga kaso ng COVID-19, partikular na sa isla ng Boracay.

Ang Executive Order No. 003, Series of 2021 na nilagdaan ni Gov. Florencio Miraflores noong Peb. 2 ay nagpapatupad sa alituntunin ng Department of Health Memorandum No. 2020-0439 hinggil sa detection, isolation, treatment, reintegration at strategies para sa COVID-19.

Kasama na rito ang guidelines kagaya ng pag-atas sa mga hotel at LGU na magkaroon ng sariling isolation/quarantine facility.

May protocol din kasama dito sakaling may kaso ng COVID-19 sa mga worker.

Sa naturang EO, hinimok ang mga employer na hangga’t maaari ay huwag palabasin sa isla ang mga empleyadong nagnegatibo maliban lamang kung importante.

Sakaling pinayagang makauwi o makalabas ng isla ay dapat makabalik sa loob ng 12-oras. Ang hindi makabalik ay kailangang mag-quarantine sa isolation facility ng hotel na hindi lalagpas ng pitong araw kung saan sila ay oobserbahan ng health and safety officer ng establisyemento.

Naglabas ngayong Huwebes ng kalatas ang Office of the Provincial Governor para ipaalam sa lahat na hindi saklaw ng 12-hour rule ang workers na residente ng Aklan na umuuwi araw-araw o kada linggo.

Ang naturang polisiya ay para lamang sa mga worker ng accommodation establishments o mga hotel, resorts at inns.

Batay sa pinakahuling ulat ng Department of Health Western Visayas, nasa 620 na ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa lalawigan ng Aklan. Ang active cases ay 98.

- Ulat ni Rolen Escaniel