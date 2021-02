Mga potensiyal na problema nasilip sa mock vaccination

Ginawa ang simulation exercise para masanay na ang mga taga-ospital, na kabilang sa mga prayoridad na mabigyan ng bakuna. Screengrab, ABS-CBN News footage

MAYNILA — Bilang paghahanda sa inaasahang pagdating ng COVID-19 vaccines, nagsagawa ng sariling simulation exercise nitong Huwebes ang mga taga-Justice Jose Abad Santos General Hospital (JJASGH) sa Pedro Guevarra Elementary School sa Maynila.

Isa ang JJASGH sa 6 na district hospitals ng lungsod. Mga hospital staff at mga taga-barangay ang sumali sa mock vaccination.

Ginawa ang simulation exercise para masanay na ang mga taga-ospital, na kabilang sa mga prayoridad na mabigyan ng bakuna.

Ayon kay Dr. Merle Sacdalan-Faustino, OIC Director ng JJASGH, sila rin ang magbabakuna sa kanilang staff pero gagawin nilang vaccination site ang paaralan dahil walang sapat na espasyo sa kanilang pagamutan.

Mayroong 2 linya sa mga sumali sa mock vaccination: para sa mga pre-registered at on-site registration. Tumatagal nang 8 hanggang 10 minuto ang proseso kada pasyente.

Sabi ni Dr. Faustino, naobserbahan nila na dapat maghanda rin ng mga gamot sa high blood at insulin para sa mga diabetic, dahil hindi maaaring turukan ang mga mataas ang presyon at blood sugar.

"This is one way for us to address the possible concerns to arise while we are having the vaccination. And truly, we’ve seen a lot. Iba talaga kapag actual nakikita mo 'yung mga problema kung ano ang mga posibleng mangyayari. Maraming nagka-high-blood because of the procedure itself. And we try to make the simulation worth noting," ani Faustino.

Hindi rin tatanggapin ang mga may ubo, sipon, lagnat at iba pang sintomas. Sinabi rin bagama’t maraming may agam-agam sa COVID-19 vaccine, napag-aralan naman ito at mas mabuti pa ring mag-build ng antibodies ang katawan dahil sa bakuna at hindi galing sa exposure sa virus.

– Ulat ni Jerome Lantin, ABS-CBN News