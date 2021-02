Mega vaccination facility at vaccinators handa na sa Marikina: Mayor Teodoro

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kasado na ang paghahanda ng lungsod ng Marikina para sa kanilang vaccination program.

Ayon kay Mayor Marcelino Teodoro, nakahanda na ang kanilang storage facility, mga magbabakuna, at ang mega vaccination center.

“Unang priority natin mga healthcare workers natin, 'yung nasa frontlines—mga ospital, clinic, public at private…7,800 ang kabuuan nila…” pahayag ni Teodoro.

Sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga, sinabi ni Teodoro na kasalukuyang ina-assess na nila at ine-evaluate ang eligibility ng mga babakunahan tulad ng pagkakaroon ng medical condition o comorbidity. Patuloy din aniyang kinukuha ang consent at nagsasagawa rin ng counseling sa mga babakunahan.

May handa din silang substitute na babakunahan sakaling hindi magbigay ng consent ang nauna nilang prayoridad.

“Para sa ganun, 'yung iba kung ‘di magbigay ng consent, umayaw, ay merong pampalit dahil ayaw naman nating masayang 'yung bakuna. Very limited e,” sabi niya.

Dagdag din ng alkalde na may 120 silang na-train na vaccinator. Ang isang vaccinator ay kayang magbakuna ng 80 hanggang 100 katao kada araw.

“Nag put up din kami ng care monitoring system. Bumili kami ng mga support drug sakaling may adverse reaction. Meron din kaming indemnification fund, parang medical and financial assistance kung meron mang adverse effect doon sa mababakunahan,” sabi niya.

Bukod dito, meron din uninterrupted power supply ang kanilang cold chain storage kaya hindi mawawalan ng kuryente.

Patuloy din aniya ang lungsod sa pakikipag-usap sa iba pang kumpanya na gumagawa ng bakuna kontra COVID-19.

“Lahat ng pwedeng makuhanan o makapag-order tayo ng bakuna ginagawa natin para maraming pagpilian yung mga tao,” sabi niya.

