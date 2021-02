'Masakit sa lalamunan': Mga apektado ng Navotas ammonia leak idinetalye ang naranasan

Bilang ng patay umakyat sa 2; planta ipinasara muna

Nagsilikas ang mga residente sa likod ng T.P. Marcelo Ice Plant and Cold Storage sa Navotas matapos tumagas ang ammonia sa pasilidad noong Miyerkoles. Dalawa na ang patay habang higit 90 ang naospital. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Nabulaga ang mga residente ng Barangay NBBS sa Navotas City pasado alas-4 ng hapon ng Miyerkoles matapos sumabog ang isang tangke ng T.P. Marcelo Ice Plant na nagdulot ng leak ng liquid ammonia.

Dalawa na ang namatay sa insidente, habang nasa higit 90 ang naospital.

Ikinuwento ng mga pamilyang nakatira sa labas ng planta na nahirapan silang huminga at nakaranas sila ng pananakit ng lalamunan at mata.

"Akala ko lindol. Pagbungad sa pinto, may usok. Akala ko ipo-ipo, tinawag ako [ng] asawa ko tapos naamoy na; di na ako makahinga. Mahapdi na sa mata, masakit sa lalamunan," ani Antoinette Juring, isang residente.

Pagbabahagi pa ng ilang residente, agad silang nagsilikas at nagtakbuhan nang makaamoy sa kemikal.

Kuwento pa ng isa pang residente na si Jimboy Callo, may mga alagang aso na bumula ang bibig at nalanta rin ang mga halaman.

"Nagresponde po dito, ang mga tao nasa labas na lahat. Wala nang tao sa loob ng barangay. Kanya-kanyang likas bawat pamilya. Doon po kami lumikas sa Smokey Mountain. Dapat po nilalayo 'yung ganyang factory na nakakasira sa tao eh. Libo-libong tao po ang nasisira e," ani Callo.

Dalawang empleyado ng planta ang namatay. Kabilang dito ang empleyadong si Gilbert Tiangco, at isang electrician na nitong umaga ng Huwebes lang nakuha ang bangkay sa loob ng planta.

Ayon kay Dr. Maricel Castillo ng Navotas City Hospital, agad ding pinauwi ang karamihan sa mga naospital.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, 1,000 gallon ng liquid ammonia ang ginagamit na refrigerant sa planta, pero kalahati lang ang naapektuahan ng pagsabog.

Posibleng magresulta sa respiratory at organ failure ang pagkalanghap ng liquid ammonia, lalo na kapag marami at mataas ang concentration nito.

"According sa emergency response guide, puwedeng umabot ang ammonia sa mainit na temperature. Pero kanina nakita mo 'yung area, open space, wala naman nag-trigger para sumabog. Base sa interview namin sa city officer, hindi malaman sagot,” paliwanag ni Fire Supt. Crossib Cante, Fire Marshall ng BFP Navotas.

Pinauwi na ang mga residente pero may mga nagsabing naaamoy umano ulit nila ang ammonia. Pero tiniyak ng mga awtoridad na ligtas na ang lebel na ito.

Humingi naman si Navotas City Mayor Toby Tiangco ng paumanhin sa mga naperwisyo ng insidente. Sasagutin umano ng ice plant, na pag-aari ng kaniyang pamilya, ang hospital at burial fees ng mga apektado ng ammonia leak.

"Dahil kompanya 'yan ng mother ko, ako na po ang humihingi ng paumanhin sa nangyari. But we will make sure kahit kumpanya po 'yan ng kamag-anak ko, eh sisiguraduhin natin na kung ano 'yung dapat ipatupad natin ipatutupad and immediately we close it at ina-assure ko kayo na kung ano 'yung patakaran siyempre po 'yung kamag-anak ko eh dapat mauna silang sumunod,” ani Tiangco Miyerkoles ng gabi.

Bukas din si Tiangco na paimbestigahan sa mga ahensiya ng national government ang insidente.

— Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News