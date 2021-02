Investment scheme founder na nakatangay daw ng P3 bilyon timbog

Ayon sa pulisya, tinatayang nasa P3 bilyon ang natangay ng suspek dahil sa kanyang modus. Screengrab, ABS-CBN News footage

MAYNILA – Naaresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District (QCPD) noong Miyerkoles ang founder ng One Dream Global, isa umanong kompanyang pasimuno ng pekeng investment scheme.

Kinilala ang suspek na si Arnel Gacer, na may warrant of arrest dahil sa kasong syndicated estafa. Bukod kay Gacer, naaresto rin ang kanyang 2 bodyguard.

Taong 2015 nang makasuhan ng syndicated estafa si Gacer matapos ireklamo ng kanyang 14 na investor mula sa Lipa City.

Pinangakuan umano sila ni Gacera na ang P888 nilang puhunan ay magiging P1,444 sa loob lang ng 4 na araw.

Kalaunan ay umabot daw sa mahigit 3,000 ang kanyang naging investors pero ipinasara ang negosyo dahil sa kasong pandarambong.

Ayon Kay National Capital Region Police Office (NCRPO) director Brig. Gen. Vicente Danao, tinatayang aabot sa P3 bilyon ang nakulimbat ni Gacer mula sa mga biktima.

"This is a pyramiding scheme... Nag-invest ka P800,000 ang balik niya ay P1.4 million. Just imagine in a matter of one week, mababalik ang pera mo, more than half so just imagine gaano kalaki yan," ani Danao.

Mula 2015 ay nagtago ito at nakuha ng tip ang mga pulis na lumutang si Gacer sa Quezon City.

Ayon kay Gacer sa korte na lang siya magpapaliwanag pero sinabi nya na kaya nalugi negosyo niya ay dahil ipinasara ng Lipa LGU ang kanyang negosyo.



–Ulat ni Jeck Batallones, ABS-CBN News