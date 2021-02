Imbestigasyon sa ammonia leak sa Navotas gumugulong na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Nagsimula na ang imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa nangyaring chemical leak sa isang ice plant sa Navotas City kung saan sumingaw ang nakalalasong ammonia.

Nagkasira-sira ang mga yerong nakaharang sa bangketa ng ginagawang kalsada sa Road 10 ng Navotas City matapos puwersahang tanggalin ng mga residente noong Huwebes.

Nilagay ng isang pribadong kompanya ang mga harang para sa isang construction project pero sinisisi ito ng ilang residente kaya nahirapan silang makalabas matapos sumingaw ang nakalalasong kemikal mula sa T.P. Marcelo Ice Plant and Cold Storage.

Kuwento ng mga residente, muntik nang magka-stampede habang sinusubukang lumikas ng mga tao.

Kaya naman hindi pumayag ang mga residente nang tangkaing ibalik ang mga barikada, na ayon naman sa kompanya ay para maiwasang may tumawid sa highway na malimit dinaraanan ng malalaking trak.

Nanatiling sarado ang planta ng T.P. Marcelo habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa nangyaring insidente.

Ayon sa BFP, mataas pa rin ang lebel ng ammonia sa loob ng planta kaya di pa nila ito tuluyang mapasok hanggang sa ngayon.

Bukod pa rito ang kakulangan nila sa gamit para masukat kung gaano pa karami ang naiwang kemikal sa hangin.

Nangangalap pa ng ebidensiya at testigo ang BFP sa insidente at dalawang anggulo ang tinitingnan nilang maaaring sanhi ng pagtagas ng ammonia: ang pressure sa equipment at ang kalumaan ng tangke.

Ayon sa lokal na pamahalaan, nakauwi na ang karamihan sa mga naapektuhan ng chemical leak pero 26 pa ang nasa ospital.

Dalawa naman ang kumpirmadong namatay.

Bukod sa multa at kasong administratibo, maaaari ring maharap sa kasong kriminal ang pamunuan ng planta, depende sa kalalabasan ng imbestigasyon ng mga awtoridad.

–Ulat ni Raffy Santos, ABS-CBN News