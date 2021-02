Ilang mayor sa Metro Manila, pabor na ‘di muna ipatupad child car seat law

MAYNILA — Naniniwala ang dalawang mayor sa Metro Manila na hindi pa talaga dapat ipatupad ang bagong-pasang child car seat law.

Anila, hindi raw nila kayang ipatupad ang naturang batas dahil hindi naman malinaw ang mga guidelines nito at marami pa daw katanungan tungkol dito na dapat munang sagutin.

Para kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, kailangan daw malaman muna kung implementable ba ang bagong batas o hindi.

Bagama't maraming bansa na ang nagpapatupad nito, kailangan pa rin ikonsidera ang konteksto rito sa Pilipinas lalo't wala namang batas din para limitahan ang darkness sa tint ng mga sasakyan.

"You can have the most brilliant laws, because I think the child seat law is common in developed countries, but the issue is if it's implementable in your context so siguro kailangan munang siguraduhin na that can be implemented,” sabi ni Belmonte.

“It cannot be implemented given the situation now.”

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

Bukas naman umano ang alkalde na ipatupad ang batas kung may maayos lang na guidelines.

Para kay Navotas City Mayor Toby Tiangco, kailangang pag-aralan munang mabuti ang batas bago ipatupad dito sa Pilipinas lalo kung kinokopya lang ito sa ibang bansa.

Hindi raw ito ipatutupad sa Navotas kung mas makasasama pa.

“I think it is only up to 5 or 7 years old and the height is definitely not 4'11. I'm sure it's not 4'11. Unang-una saan ka naman hahanap ng car seat na kakasya 'yung 4'11 so sa tingin ko may mali doon,” paliwanag ni Tiangco.

“Of course, we cannot implement this. We cannnot enforce this if it will cause harm to the person. Hindi naman pupuwede. Hindi naman tama 'yon,” dagdag niya.

Nauna nang pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Child Safety in Motor Vehicles Act noong Pebrero pa nang nakaraang taon.

Watch more in iWantTFC

Mandato nito ang paggamit ng child restraint system o car seat sa mga batang edad 12 pababa bilang bahagi ng road safety.

Dapat Pebrero 2 ito ipatutupad pero ipinagpaliban muna ng Department of Transportation ang full implementation nito matapos batikusin ang guidelines ng batas, partikular sa height o laki ng bata.