Higit 1,400 sasakyan na-impound; 3 'nakaw' na sasakyan huli sa nationwide ops ng PNP

MAYNILA - Aabot sa higit 1,400 sasakyan ang na-impound sa mga samu’t saring paglabag sa ikinasang “one-time big time” nationwide operations ng Philippine National Police - Highway Patrol Group noong Miyerkoles.

Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na parte ito ng kanilang "Lambat Bitag Sasakyan- One Time Big Time Operations” kung saan 1,455 sasakyan ang na-impound.

Katuwang dito ng PNP ang Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority, at iba pang ahensiya.

Bukod dito, may mga 2,706 motoristang sinita sa pagkakaroon ng pekeng lisensya, maiitim na tint, maling pag-display ng plaka, hindi pagsuot ng seatbelt at iba pang paglabag.

Sa parehong operasyon, 3 umano’y nakaw na sasakyan at 56 colorum vehicles ang nahuli.

Nakumpiska rin ang aabot sa 471 iillegal equipment.

Bukod dito, may mga 1,164 motorista ring sinita dahil wala silang motorcycle helmet, habang may 64 motorista ring nahulihang gumagamit ng helmet na walang ICC sticker.

Paalala ni PNP Chief Debold Sinas sa mga motorista, sumunod sa mga batas-trapiko para sa kaligtasan ng lahat.

"We continue to urge the public to show discipline and strictly obey our traffic rules and law, this is also for your safety," ani Sinas.

