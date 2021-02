'Estafa queen' ng Cebu timbog sa Lapu-Lapu City

Timbog sa Lapu-Lapu City noong Miyerkoles ang tinaguriang "estafa queen" ng Cebu na si Leonora Cantero, na wanted sa iba't ibang kaso ng panloloko sa buong probinsiya at maging sa Luzon.

Ayon sa pulisya, naaresto si Cantero sa bisa ng warrant of arrest mula sa isang Las Piñas court dahil sa kasong large scale illegal recruitment.

"The notorious estafa queen, who has a pending warrant of arrest for large scale illegal recruitment, has been freely wandering around the Cebu province looking for potential victims, particularly businessmen," ayon sa ulat ng pulisya.

Hindi umano agad nakilala ang suspek dahil nagpalit ito ng pangalan bilang "Leigh Abad."

Bukod sa large scale illegal recruitment, may nakabinbin pang 7 counts ng estafa ang suspek mula sa iba't ibang korte.

Kasalukuyang nakakulong ang suspek sa Cebu City.