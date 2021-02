ALAMIN: Mga masasamang epekto kapag nakakalanghap ng ammonia

Agad na tumugon ang mga awtoridad nang magkaroon ng ammonia leak mula sa T.P. Marcelo Ice Plant and Cold Storage sa Navotas noong Pebrero 3, 2021. Contributed photo.

MAYNILA - Matapos ang ammonia leak sa pabrika ng yelo sa Navotas City at sa Batangas, pinaaalalahanan ang publiko ukol sa masamang dulot ng ammonia sa kalusugan.

Unang naitala ang pagtagas ng ammonia sa Navotas City, sa cold storage plant na pagmamay-ari ng ina ng alkaldeng si Toby Tiangco, kung saan 2 ang namatay at aabot sa 90 ang naospital.

Huwebes naman nang iniulat na nagkaroon din ng ammonia leak sa isa pang ice plant - ngayon naman ay sa Lian sa Batangas matapos aksidenteng tumagas ang ammonia sa drum habang nililinis ang planta.

Ayon sa Center for Disease and Control (CDC), ang ammonia ay kalimitang ginagamit ng mga nagtatrabaho sa pabrika, pagmimina, petroleum refining, at sa mga cold storage facility.

Dapat may ibayong pag-iingat na sinusundan ang mga pabrika, dahil kung mali ang paghahawak dito ay maaaring magdulot ng alcohol poisoning, na posibleng magbunga ng mga sumusunod:

Sintomas ng ammonia poisoning, ayon sa mga eksperto:

Hirap sa paghinga

Pangangati ng mata, ilong, at lalamunan

Paninikip ng dibdib

Pagkalapnos o mucosal burn sa mga laman-loob

Pulmonary edema o sobrang likido sa baga

Chemical pneumonitis o ang pagkairita ng baga na sanhi ng pagkalanghap ng mga nakakalason na kemikal.

Frostbite (sa liquid ammonia)

Ayon kay Dr. Maricel Castillo, Senior House Officer ng Navotas City Hospital, maituturing na "corrosive" ang ammonia gas na siyang nagdudulot ng mga nabanggit na sintomas.

"Sa ammonia gas po, corrosive siya na chemical so mean it can cause burns, puwedeng mucosal burn. Sa mata, puwedeng mag-cause ng blindness, puwedeng mag-burn ang lining ng mucosa natin sa labi, sa throat, sa baga may tinatawag na chemical pneumonitis o chemical reaction ng baga sa mga chemical na hindi dapat natin nalalanghap," ani Castillo sa panayam sa ABS-CBN News noong gabi ng Miyerkoles.

At kung malubha, maaari itong magdulot ng mga sumusunod:

Pagkabulag

Respiratory failure

Organ failure

Pagpanaw ng pasyente

Payo rin ni Castillo na sa oras na makaranas ng ammonia poisoning ay may mga first-aid protocol na dapat sinusundan.

"First aid is decontamination. Kailangang maghugas, maligo. 'Yung mata pakiilamusan, mag-gargle ng tubig na safe na inumin at pumunta sa pinakamalapit na ospital," aniya.

-- May mga ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

