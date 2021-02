3 open dumpsite sa Calabarzon, ipinasara ng DENR

Tatlong open dumpsite sa Batangas at Cavite ang ipinasara ng DENR Calabarzon. Larawan mula sa DENR Calabarzon

CALAMBA CITY, Laguna - Tatlong open dumpsite ang ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Calabarzon.

Ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni DENR Secretary Roy Cimatu na dapat ay sarado ang lahat ng open dumpsite bago mag-Marso ngayong taon.

Ang tatlong ipinasarang dumpsite ay sa bayan ng Nasugbu at Sto. Tomas sa Batangas, at sa Tanza, Cavite.

Ang open dumpsite ay lugar kung saan ang mga basura ay dinideposito nang walang maayos na proseso at maaaring makaapekto sa kalikasan at sa kalusugan ng mga tao.

Nakasaad sa Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ang mahigpit na pagbabawal sa operasyon ng open dumpsites.

Nananawagan ngayon ang DENR Calabarzon sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Dapat daw na ugaliin ang paghihiwalay, pag-recycle , at pagbabawas ng basura.

Ayon kay DENR Calabarzon Regional Executive Director Nonito Tamayo, mas paiigtingin pa nila ang pakikipagtulungan sa iba’t ibang lokal na pamahalaan para sa mas pinatibay na implementasyon ng batas.

Kasabay naman nito ang patuloy na pagsasagawa ng mga clean-up activity at information, education, and communication campaign.



Hinihikayat ng DENR Calabarzon ang publiko na ipagbigay-alam sa kanila ang mga ilegal na gawain na may kaugnayan sa kalikasan.

Maaaring magbigay ng impormasyon sa 8888 hotline numero 09561825774/ 09198744369, o ipadala sa email r4a@denr.gov.ph.

Ang mga retrato, bidyo, at iba pang impormasyon ay maaari ring ipadala sa opisyal na Facebook page ng DENR CALABARZON:

- Ulat ni Andrew Bernardo